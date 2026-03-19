Το μαρτύριο των κατοίκων του Δρυμού και Κάτω Δρυμού: Τους τιμωρούν και τους εμπαίζουν

Επί 40 χρόνια οι κάτοικοι του Δρυμού και Κάτω Δρυμού Καλαβρύτων δίνουν μάχη να φτιαχτεί ένας δρόμος τριών χιλιομέτρων που τους χωρίζει ώστε να μην είναι αναγκασμένοι να διανύουν 25 χιλιόμετρα για να μετακινηθούν από τη μία περιοχή στην άλλη. Τραγελαφικές καταστάσεις που όλοι οι ιθύνοντες αναγνωρίζουν αλλά ουδείς πράττει το δέον.

«Ο Δρυμός και ο Κάτω Δρυμός είναι ανέκαθεν μία κοινότητα με έδρα τον Δρυμό και απέχουν επτά χιλιόμετρα έχοντας ανάμεσά τους το χωριό Κλείτορα, τρία χιλιόμετρα από τον Δρυμό και τέσσερα χιλιόμετρα από τον Κάτω Δρυμό. Πολλοί εκ των κατοίκων τους έχουν σπίτια και χωράφια και στα δύο χωριά» μας εξηγεί ο συνταξιούχος εκπαιδευτικός και επίτιμος πρόεδρος των Κλειτορευλευκασίων Πάτρας Θεόδωρος Σταθόπουλος.

Η μετακίνηση όμως δεν είναι εύκολη καθώς, όπως περιγράφει ο ίδιος, «τα 4 χιλιόμετρα από Κλείτορα – Κάτω Δρυμό είναι από χρόνια ασφαλτοστρωμένος δρόμος. Αντίθετα από τον Δρυμό – Κλείτορα είναι χωματόδρομος ανοιγμένος εδώ και 40 χρόνια με έτοιμα τα αναγκαία έργα υποδομής (γεφύρια, κ.ά.) όχι όμως ολοκληρωμένος για κυκλοφορία αυτοκινήτων. Οσο υπήρχαν υποζύγια οι κάτοικοι εξυπηρετούνταν για όλες τις μετακινήσεις, όπως εκλογές, καλλιέργειες και λοιπές κοινοτικές ανάγκες τους.

Τώρα τα ζώα εξέλειπαν και αναγκάζονται με ταξί ή ΙΧ να διανύσουν 25 συν 25 χιλιόμετρα (Δρυμός – αυχένας Πριολίθου – Ανω Κλειτορία – Κάτω Δρυμός)».

Ολα αυτά τα χρόνια ο Σύλλογος Κλειτορολευκασίων, πρόεδροι του Δρυμού, ο Σύλλογος απανταχού Δρυμοτών και πολλοί άλλοι με δεκάδες έγγραφα, συναντήσεις και παραστάσεις στους αρμοδίους διεκδίκησαν να λυθεί το πρόβλημα, αλλά χωρίς αποτέλεσμα μέχρι σήμερα. «Εχουμε συζητήσει το θέμα με τον δήμαρχο Καλαβρύτων, τον αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας, τον διευθυντή Τεχνικών έργων ΠΕ Αχαΐας και πολλούς άλλους. Εισπράξαμε συμπάθεια και δίκαιο του αιτήματος όμως αντί να ολοκληρωθεί ο δρόμος των τριών χιλιομέτρων τα δύο χωριά συνεχίζουν να απέχουν πήγαινε-έλα 50 χιλιόμετρα.

Ο μόνος αντιδήμαρχος προ πενταετίας ο κ. Κουτρουλάκης με έγγραφό του προς την περιφέρειά μας και τον διευθυντή Τεχνικών Εργων ζήτησε την ολοκλήρωση του δρόμου, επικαλούμενος μάλιστα και τον κίνδυνο πυρκαγιάς στον κατάφυτο Δρυμό που θα είναι αποκλεισμένος. Οι ευθύνες είναι πολλές» αναφέρει ο κ. Σταθόπουλος και καταλήγει: «Θλίβομαι και λυπάμαι που τοπικό ”γρανάζι” στην Κλειτορία έχει βάλει στο περιθώριο την κοινότητα Δρυμού, αποκλείοντας τον αδικημένο Δρυμό από την ολοκλήρωση του δρόμου των τριών χιλιομέτρων αλλά και την ασφαλτόστρωση των 150 μέτρων στην είσοδο του Δρυμού που μετά από τον τοίχο αντιστήριξης 150 μέτρων -έργο της Περιφέρειας- οι κάτοικοι ”απολαμβάνουν” σκόνη το καλοκαίρι και λάσπες τον χειμώνα. Οι αρμόδιοι αιρετοί μας είναι καιρός να σταθούν πάνω από το ”γρανάζι” της Κλειτορίας και να φροντίσουν να διατηρηθεί η ζωή στον τόπο μας, δίνοντας λύση στα προβλήματά του».

