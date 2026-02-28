Το μεγάλο ντέρμπι γίνεται στην Πάτρα: Η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου υποδέχεται τον Κρόνο

Παιχνίδι ντέρμπι και «κλειδί» για το μέλλον της στο πρωτάθλημα είναι αυτό που θα παίξει σήμερα στις 17.00 η ΑΕ Γλαύκου Εσπερου με τον πρωτοπόρο Κρόνο στις εγκαταστάσεις της στα Κρύα Ιτεών στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής του 2ου Ομίλου της National League 1.

Παίρνοντας το «ροζ» φύλο η Ενωση θα επιστρέψει στις επιτυχίες και θα «πατά» γερά στην 6άδα, στην προσπάθεια που κάνει για τη συμμετοχή της στα play-offs. Παράλληλα θα ισοφαρίσει τις νίκες με τον Κρόνο σε 1-1, με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει καθώς τα αποτελέσματα από την κανονική περίοδο μεταφέρονται στα play-offs. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το κίνητρο για την ομάδα του Κώστα Ρουμελιώτη είναι μεγάλο!

ΠΟΝΤΑΡΕΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Στο στρατόπεδο της ΑΕ Γλαύκου Εσπερου δεν κρύβουν ότι ποντάρουν πολλά στο κόσμο της ομάδας περιμένοντας και σήμερα να γεμίσει το «κλειστό» της και να της δώσει ώθηση.

«ΣΦΥΡΙΖΕΙ» Ο ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

Το παιχνίδι της Ενωσης με τον Κρόνο αξιολογήθηκε από την ΚΕΔ/ΕΟΚ, η οποία όρισε πρώτο διαιτητή τον διεθνή Μεγακλή Μαρινάκη από την Πάτρα.Δεύτερος ορίστηκε ο Κυριάκος Δελαγραμμάτικας από την Αθήνα και τρίτος ο Λευτέρης Κάννης από τον Σύνδεσμο Β/Δ Ελλάδας.

