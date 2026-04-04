«Το μηχάνημα μου έπιασε τα μαλλιά, θα είχε φύγει όλο το πρόσωπο», συγκλονίζει η η 40χρονη που τραυματίστηκε στο κεφάλι

Συγκλονίζει η 40χρονη εργαζόμενη που τραυματίστηκε σοβαρά μετά από ατύχημα σε συσκευαστήριο φρούτων στο Κιάτο, όταν τα μαλλιά της πιάστηκαν σε μεταφορική κορδέλα, προκαλώντας εκτεταμένο τραυματισμό στο κεφάλι της. Χαρακτηριστικά τόνισε: «Πήρα τα μαλλιά μου στο χέρι και άρχιζα και έτρεχα».

Σοκ, λεωφορείο παρέσυρε ανήλικο, που μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Τζάνειο

Το εργατικό ατύχημα σημειώθηκε χθες (01.04.2026) το μεσημέρι, όταν η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κιάτου με εξαιρετικά βαριά τραύματα στο κεφάλι. Η εικόνα της προκάλεσε σοκ στους γιατρούς, καθώς είχε αποκολληθεί μεγάλο μέρος του δέρματος από το μέτωπο έως και το πίσω μέρος του κεφαλιού, μαζί με το τριχωτό.

Αρχικά, η ίδια και οι συνοδοί της δεν αποκάλυπταν τι είχε συμβεί, ενώ υπήρξε σύγχυση γύρω από τις συνθήκες του τραυματισμού. Ωστόσο, οι ενδείξεις συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για εργατικό ατύχημα σε συσκευαστήριο φρούτων της περιοχής, όπου φέρεται να εμπλέκεται μηχάνημα και συγκεκριμένα μεταφορική κορδέλα. Η 40χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στην Κόρινθο και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο «Γεννηματάς» στην Αθήνα, όπου και νοσηλεύεται, έχοντας ήδη υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση επανατοποθέτησης του δέρματος.

«Σηκώθηκα απότομα, αυτό το πράγμα μου έπιασε τα μαλλιά και εκεί, επί τόπου, εκεί έμεινα» τόνισε η 40χρονη στο NewsIT.gr «Περνάει ο πόνος μέρα με τη μέρα, πάω προς το καλύτερο. Έχω καταθέσει χθες αυτά που έχουν συμβεί. Πήγα από κάτω να τραβήξω κάτι λεμόνια και δεν είδα το ρολό από πάνω, ήταν μια στιγμή. Μόλις σηκώθηκα απότομα, αυτό το πράγμα μου έπιασε τα μαλλιά και εκεί, επί τόπου, εκεί έμεινα. Ναι, ναι, βγήκε όλο έξω, πήρα τα μαλλιά μου στο χέρι. Φοβήθηκα πάρα πολύ και σκέφτηκα να μην πούμε την αλήθεια. Ένας συνεργάτης με πήγε, το αφεντικό έβαλε το αυτοκίνητό του για να μεταφερθώ όσο πιο γρήγορα γίνεται. Μετά μεταφέρθηκα στην Αθήνα».

Η ίδια μιλάει και για την περιπέτεια που πέρασα μέσα στα νοσοκομείο πως είναι κατάσταση της υγείας της. «Μπήκα στο χειρουργείο και μ’ έχουνε βάλει το δικό μου δέρμα, μ’ έχουνε ράψει, τώρα περιμένουμε να δούμε πώς θα αντιδράσει, αν θα κολλήσει, θέλει μέρες. Νοσηλεύομαι ακόμα και έχω το κεφάλι μου δεμένο σαν να έχω ένα σκάφανδρο, μια κουκούλα.

Το μόνο που σκέφτηκα ήταν ότι ζω. Το δέρμα είχε κατέβει μέχρι ένα σημείο που είναι πιο λεπτό και εκεί σταμάτησε, ευτυχώς, γιατί αλλιώς θα είχε πάρει όλο το πρόσωπο. Εκεί δεν δούλευα χρόνια, ήταν η πρώτη μου μέρα και έγινε το κακό» περιγράφει.

Μάλιστα, η 40χρονη δεν εργαζόταν μόνιμα εκεί αλλά είχε πάει για μεροκάματο με την ίδια να μην έχει χαρτιά στην Ελλάδα και προσπαθεί να βγάλει ένα μεροκάματο για να ζήσει.

