Το μήνυμα Πούτιν με έναν χάρτη: Καμία υποχώρηση στα ουκρανικά εδάφη

Με ξεκάθαρη διάθεση να επαναβεβαιώσει τις εδαφικές διεκδικήσεις της Μόσχας και να απορρίψει κάθε προοπτική άμεσου συμβιβασμού, ο Βλαντίμιρ Πούτιν χρησιμοποίησε την καθιερωμένη ετήσια συνέντευξη Τύπου όχι μόνο για δηλώσεις, αλλά και για πολιτικό συμβολισμό.

Ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι η Ουκρανία «δεν είναι έτοιμη για ειρηνευτικές συνομιλίες», επιμένοντας πως η Ρωσία παραμένει «έτοιμη και πρόθυμη» να τερματίσει τον πόλεμο, αλλά αποκλειστικά στη βάση των αρχών που, όπως είπε, παρουσίασε το 2024 στο ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Την ίδια στιγμή, το τηλεοπτικό σκηνικό της συνέντευξης έστελνε ένα εξίσου σαφές μήνυμα. Πίσω από τον Ρώσο πρόεδρο δεσπόζε ένας μεγάλος χάρτης της Ρωσίας, στον οποίο είχαν ενσωματωθεί όχι μόνο η Κριμαία, αλλά και οι τέσσερις ανατολικές ουκρανικές περιφέρειες που η Μόσχα προσάρτησε το 2022: Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα.

Όπως επισημαίνει το Sky News, η επιλογή αυτή δεν ήταν τυχαία. Παρότι οι ρωσικές δυνάμεις δεν ελέγχουν πλήρως τα συγκεκριμένα εδάφη, η απεικόνισή τους ως ρωσικά στο φόντο της συνέντευξης αποτυπώνει τη σταθερή θέση του Κρεμλίνου ότι δεν προτίθεται να εγκαταλείψει τις διεκδικήσεις του.

Το μήνυμα απευθυνόταν ευθέως στο Κίεβο, αλλά και στους συμμάχους του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς το εδαφικό παραμένει το κεντρικό αγκάθι σε κάθε συζήτηση περί ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ο ίδιος ο Πούτιν επανέλαβε την κατηγορία ότι η Ουκρανία φέρει την ευθύνη για τη συνέχιση της σύγκρουσης, υποστηρίζοντας ότι η Μόσχα δεν μπορεί να δεχθεί λύσεις που αμφισβητούν τις «νέες πραγματικότητες» στο πεδίο.

Η εικόνα του χάρτη πίσω από τον Ρώσο πρόεδρο, σε συνδυασμό με τις δηλώσεις του, ενίσχυσε την εκτίμηση ότι η Ρωσία δεν εμφανίζεται διατεθειμένη να κάνει βήματα υποχώρησης στο εδαφικό, καθιστώντας σαφές πως το συγκεκριμένο ζήτημα θα συνεχίσει να αποτελεί το βασικό εμπόδιο σε οποιαδήποτε προσπάθεια αποκλιμάκωσης του πολέμου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



