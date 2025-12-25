Το μήνυμα της ΕΛΑΣ για τα πυροτεχνήματα: Ένα παιδί και ένα σκυλί θυμίζουν πως «δεν είναι διασκεδαστικά για όλους»

Μήνυμα προς όλους όσοι χρησιμοποιούν πυροτεχνήματα σε γιορτές όπως τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά στέλνει η ΕΛΑΣ με ένα σκίτσο στο οποίο πρωταγωνιστούν ένα σκυλί και ένα παιδί.

Στο σκίτσο για τα πυροτεχνήματα που – κατά την ΕΛΑΣ – «δεν είναι διασκεδαστικά για όλους», το παιδί ρωτάει «σταμάτησε;» και το σκυλί συμπληρώνει «η καρδιά μου;».

Όπως τονίζει η ΕΛΑΣ «ο θόρυβος μπορεί να προκαλέσει φόβο, κρίσεις, αποπροσανατολισμό και έντονη συναισθηματική δυσφορία σε πολλούς ανθρώπους αλλά κυρίως σε μικρά παιδιά και κατοικίδια ζώα».

«Προστατέψτε τα άτομα που το έχουν ανάγκη, κρατώντας τα σε ένα ήσυχο και ασφαλές περιβάλλον» ζητά η Αστυνομία και θυμίζει ότι «τα πυροτεχνήματα δεν είναι παιχνίδια. Προορίζονται για συγκεκριμένη χρήση από ενήλικες και πάντα μετά από άδεια της αρμόδιας Αρχής».

🎆Τα πυροτεχνήματα δεν είναι διασκεδαστικά για όλους.

🧨Ο θόρυβος μπορεί να προκαλέσει φόβο, κρίσεις, αποπροσανατολισμό και έντονη συναισθηματική δυσφορία σε πολλούς ανθρώπους αλλά κυρίως σε μικρά παιδιά και κατοικίδια ζώα.🐶

👶Προστατέψτε τα άτομα που το έχουν ανάγκη, κρατώντας… pic.twitter.com/WZ4i2b1mTn — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) December 25, 2025



Στην ειδική ιστοσελίδα της ΕΛΑΣ για τα βεγγαλικά αναφέρεται ότι:

Τα πυροτεχνήματα, περιλαμβανομένων των σωστικών μέσων (φωτοβολίδες καπνογόνα), είναι πολύ επικίνδυνα είδη, διότι περιέχουν εκρηκτική ύλη και δεν είναι παιχνίδια.

Προορίζονται:

συγκεκριμένα είδη για ψυχαγωγία (π.χ. βεγγαλικά) και

αλλά μόνο για ειδικούς σκοπούς όπως είναι τα σωστικά μέσα (φωτοβολίδες, καπνογόνα), τα όποια επιτρέπεται να καούν ΜΟΝΟ εφόσον κάποιος θέλει να δώσει σήμα κινδύνου εντός της θάλασσας ή στο δάσος – βουνό.

Ποιος επιτρέπεται να τα κατέχει και με ποιες προϋποθέσεις:

όλα τα πυροτεχνήματα περιλαμβανομένων των φωτοβολίδων και παρόμοιων σωστικών, κατέχονται από ενήλικες και ΜΟΝΟ με Άδεια Αγοράς της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής,

οι έμποροι υποχρεούνται να τα διαθέτουν στον κοινό ΜΟΝΟ εφόσον τους προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο αντίγραφο της Άδειας Αγοράς της Αστυνομικής Αρχής,

απαγορεύονται ρητά οι κροτίδες

Η παράνομη χρήση τους, που έχει παρατηρηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, έχει αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρών τραυματισμών, εγκαυμάτων, ακρωτηριασμών, αλλά και φθοράς-καταστροφής περιουσιών.

Οι ποινές για τους παραβάτες είναι πολύ αυστηρές.

Από την Ελληνική Αστυνομία καθημερινά πραγματοποιούνται έλεγχοι με στόχο την πρόληψη αλλά και την καταστολή του αδικήματος αυτού.

Υπενθυμίζεται ότι:

– Η κατασκευή, εμπορία, αγορά, κατοχή και χρήση κροτίδων και συσκευών εκτόξευσης αυτών, κάθε είδους πυροτεχνίας καθώς και φωτοβολίδων κ.λπ. παρόμοιων ειδών άνευ άδειας από οποιονδήποτε απαγορεύεται.

– Η καύση πυροτεχνημάτων ψυχαγωγίας (όπως τα βεγγαλικά) απαγορεύεται κατά την περίοδο των εορτών του Πάσχα.

– Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να ενημερώνουν διαρκώς τα παιδιά για τους κινδύνους σοβαρού τραυματισμού και ακρωτηριασμού τόσο των ίδιων όσο και άλλων ατόμων που είναι κοντά τους, από τη χρήση αυτών, αλλά και για τις σοβαρές ποινικές συνέπειες των ενηλίκων για τις πράξεις τους.

– Ακόμα και αν χρησιμοποιούνται-καίγονται με άδεια πυροτεχνήματα ψυχαγωγίας, δεν πρέπει να προσεγγίζει κανένας τον ειδικό καύσης αυτών, αλλά και ο ειδικός πρέπει να απαγορεύει να τον προσεγγίζουν.

– Όσοι διαθέτουν άδεια εκτέλεσης πλόων, υποχρεούνται τις φωτοβολίδες και τα καπνογόνα έχουν στο σκάφος τους να τα έχουν προμηθευτεί με Άδεια Αγοράς από αρμόδια Αστυνομική Αρχή

– Οι έμποροι πυροτεχνημάτων-φωτοβολίδων-καπνογόνων υποχρεούνται να τα πωλούν ΜΟΝΟ σε ενήλικες που διαθέτουν Άδεια Αγοράς και να τηρούν αντίγραφο αυτής στο αρχείο τους.

