To μήνυμα της Τατιάνας Μπλάτνικ για την πριγκίπισσα Ειρήνη

Συγκινεί η Τατιάνα Μπλάντνικ, πρώην σύζυγος του Νικόλαου Ντε Γκρες.

To μήνυμα της Τατιάνας Μπλάτνικ για την πριγκίπισσα Ειρήνη
20 Ιαν. 2026 9:50
Pelop News

Η πρώην σύζυγος του Νικόλαου Ντε Γκρες, Τατιάνα Μπλάτνικ, το απόγευμα της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου, έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου εξέφρασε τη θλίψη της για τον θάνατο της πριγκίπισσας Ειρήνης. Παράλληλα, μίλησε με θερμά λόγια για την προσωπική τους σχέση και για τη στήριξη που δέχθηκε όταν μετακόμισε στην Ελλάδα.

Η ανάρτηση της Τατιάνας Μπλάτνικ

Αγαπητή πριγκίπισσα Ειρήνη,

Με βαριά καρδιά σας αποχαιρετώ καθώς φεύγετε από αυτόν τον κόσμο, όμως μας αφήνετε πίσω τόσο πολύ φως.

Νιώθω ευλογημένη που σας γνώρισα και βαθιά ευγνώμων για την καθοδήγηση που μου προσφέρατε όταν μετακόμισα στην Ελλάδα, συστήνοντάς με και πηγαίνοντάς με να γνωρίσω οργανισμούς και τεχνίτες, συσίτια, με τόση ενέργεια, με ένα καθαρό πνεύμα προσφοράς, ταπεινότητα και πάντα με χιούμορ, συμπόνια και καλοσύνη.

Αγγίξατε πολλές ζωές σε όλο τον κόσμο και μέσα από το παράδειγμά σας θα συνεχίσετε να το κάνετε.

Θα σας λείψετε σε πάρα πολλούς. Ας αναπαυθείτε εν ειρήνη.

Με αγάπη και φως, Τατιάνα.

