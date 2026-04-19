Το μήνυμα του Κυρ. Μητσοτάκη στους βουλευτές της ΝΔ ήταν ξεκάθαρο

Προκάλεσε πολιτική έκπληξη σε αρκετούς το γεγονός ότι στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έκανε την παραμικρή αναφορά στην μάλλον αναγκαστική παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη μια μέρα πριν, το Σάββατο.

Παράλληλα, όμως, ο πρωθυπουργός έστειλε με σαφήνεια μήνυμα στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που σκέφτονται (και το δήλωσαν και επίσημα, όπως ο Στέλιος Πέτσας, πχ) να μην ψηφίσουν την άρση της ασυλίας μερικών συναδέλφων τους, ενόψει της ψηφοφορίας της Τετάρτης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Μένουμε σταθεροί στην τοποθέτηση αρχής υπέρ της άρσης της ασυλίας. Όπως και σταθεροί στην πίστη για γρήγορη δικαίωση των συναδέλφων μας», έγραψε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Οι βουλευτές για τους οποίους ζητήθηκε η άρση ασυλίας είναι οι:

– Μάξιμος Σενετάκης (Ηρακλείου),

– Λάκης Βασιλειάδης (Πέλλας),

– Νότης Μηταράκης (Χίου),

– Κατερίνα Παπακώστα (Τρικάλων),

– Κώστας Καραμανλής (Σερρών),

– Χρήστος Μπουκώρος (Μαγνησίας),

– Θεόφιλος Λεονταρίδης (Σερρών),

– Κώστας Σκρέκας (Τρικάλων, γενικός γραμματέας της ΝΔ),

– Γιάννης Κεφαλογιάννης (Ρεθύμνου, υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης),

– Κώστας Τσιάρας (Καρδίτσας, υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων),

– Δημήτρης Βαρτζόπουλος (Β’ Θεσσαλονίκης, υφυπουργός Υγείας)

