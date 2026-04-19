Το μήνυμα του Κυρ. Μητσοτάκη στους βουλευτές της ΝΔ ήταν ξεκάθαρο

«Απάντησε» σε όσους και όσες είχαν πει τις προηγούμενες μέρες πως διστάζουν για κάποιους συναδέλφους τους να ψηφίσουν άρση ασυλίας…

Το μήνυμα του Κυρ. Μητσοτάκη στους βουλευτές της ΝΔ ήταν ξεκάθαρο
19 Απρ. 2026 15:15
Pelop News

Προκάλεσε πολιτική έκπληξη σε αρκετούς το γεγονός ότι στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έκανε την παραμικρή αναφορά στην μάλλον αναγκαστική παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη μια μέρα πριν, το Σάββατο.

Παράλληλα, όμως, ο πρωθυπουργός έστειλε με σαφήνεια μήνυμα στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που  σκέφτονται (και το δήλωσαν και επίσημα, όπως ο Στέλιος Πέτσας, πχ) να μην ψηφίσουν την άρση της ασυλίας μερικών συναδέλφων τους, ενόψει της ψηφοφορίας της Τετάρτης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Μένουμε σταθεροί στην τοποθέτηση αρχής υπέρ της άρσης της ασυλίας. Όπως και σταθεροί στην πίστη για γρήγορη δικαίωση των συναδέλφων μας», έγραψε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Οι βουλευτές για τους οποίους ζητήθηκε η άρση ασυλίας είναι οι:

– Μάξιμος Σενετάκης (Ηρακλείου),
– Λάκης Βασιλειάδης (Πέλλας),
– Νότης Μηταράκης (Χίου),
– Κατερίνα Παπακώστα (Τρικάλων),
– Κώστας Καραμανλής (Σερρών),
– Χρήστος Μπουκώρος (Μαγνησίας),
– Θεόφιλος Λεονταρίδης (Σερρών),
– Κώστας Σκρέκας (Τρικάλων, γενικός γραμματέας της ΝΔ),
– Γιάννης Κεφαλογιάννης (Ρεθύμνου, υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης),
– Κώστας Τσιάρας (Καρδίτσας, υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων),
– Δημήτρης Βαρτζόπουλος (Β’ Θεσσαλονίκης, υφυπουργός Υγείας)

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:44 Ρομαντική στιγμή στο ΣΕΦ, άνδρας έκαμνε πρόταση γάμου στο γήπεδο!
16:37 ΗΠΑ-Ιράν-Ισραήλ: Η πραγματικότητα πίσω από τον πόλεμο
16:32 Οι μαθητές επιστρέφουν στα σχολεία, πότε πέφτει η αυλαία για την σχολική περίοδο
16:27 Τύπος και υπογραμμός: Ο Ελληνας «Τάρλατς» και ο «ξένος» Ντε Γκρες;
16:20 ΣΥΡΙΖΑ: Με τι κρατάει ο Λαζαρίδης τον Μητσοτάκη και δεν τον έδιωχνε επί δύο εβδομάδες;
16:12 Πλησιάζει το επόμενο 3ήμερο για ξεκούραση και μίνι διακοπές!
16:03 Π. Μαρινάκης για Ν. Ανδρουλάκη: Ζητάει εκλογές, αλλά δεν λέει με ποιους και πώς θα κυβερνήσει
15:55 Το μήνυμα του Ανδρέα Κατσανιώτη για τον «άπιστο» Θωμά
15:42 Τραμπ προς Ιράν: «Επρεπε εδώ και 47 χρόνια να σας είχαν τελειώσει οι προηγούμενοι από εμένα»
15:32 Φόρος τιμής στα αδικοχαμένα θύματα της οδού Βότση στην Πάτρα
15:22 Κοινωνικός Τουρισμός: Ενας επιπλέον μήνας για διακοπές σε όσους πάρουν voucher
15:15 Το μήνυμα του Κυρ. Μητσοτάκη στους βουλευτές της ΝΔ ήταν ξεκάθαρο
15:13 Ο Ατλαντας τα πήγε περίφημα στο Διασυλλογικό στίβου Κ18
15:08 Μαλαισία: Μεγάλη πυρκαγιά σε χωριό, περισσότεροι από 9.000 κάτοικοι απομακρύνθηκαν
14:55 Πανελλήνιο Εφήβων: Η ώρα της κορύφωσης – το remake του τελικού
14:52 Ηλεία: «Απέδρασαν» τα ελάφια και…απειλούν τους οδηγούς οχημάτων
14:51 Α2 ΕΣΚΑ-Η: Ο Κεφαλληνιακός νίκησε τον Προφήτη Ηλία
14:43 Απονεμήθηκε σε πρύτανη ελληνικού Πανεπιστημίου ο τίτλος «Μέγας Άρχων Χαρτοφύλαξ»
14:41 Γιατί η Λάουρα Κοβέσι θα πάει στους Δελφούς την Τετάρτη
14:33 «Your Face Sounds Familiar»: Απόψε η πρεμιέρα. Ποιος παρουσιάζει, ποιοι είναι οι κριτές
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
