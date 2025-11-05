To μήνυμα του νέου δημάρχου Μαμντάνι στις απειλές Τραμπ

Στην επινίκια ομιλία του, ο 34χρονος που θα γίνει την 1η Ιανουαρίου ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της μεγαλύτερης πόλης των ΗΠΑ έκρινε ακόμη ότι νίκησε η ελπίδα

05 Νοέ. 2025 10:22
Pelop News

Ο νεαρός «δημοκράτης σοσιαλιστής» Ζόχραν Μαμντάνι, που εξελέγη δήμαρχος Νέας Υόρκης χθες Τρίτη, εκτίμησε ότι η πόλη, γενέτειρα του Αμερικανού προέδρου, μπορεί να «δείξει σ’ ένα έθνος προδομένο από τον Ντόναλντ Τραμπ πώς να τον νικήσει».

Στην επινίκια ομιλία του, ο 34χρονος που θα γίνει την 1η Ιανουαρίου ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος της μεγαλύτερης πόλης των ΗΠΑ έκρινε ακόμη ότι νίκησε «η ελπίδα την τυραννία» και ότι «αυτή την περίοδο πολιτικού ερέβους, η Νέα Υόρκη θα γίνει το φως».

Ο νεοεκλεγείς δήμαρχος απηύθυνε στη συνέχεια ένα άμεσο μήνυμα προς τον Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι αν υπήρχε μια πόλη που θα μπορούσε να δείξει στο έθνος πώς να νικήσει τον Τραμπ, αυτή ήταν «η πόλη που τον ανέδειξε». «Αν υπάρχει τρόπος να τρομάξεις έναν δεσποτικό ηγέτη, είναι αποδομώντας τις ίδιες τις συνθήκες που του επέτρεψαν να συγκεντρώσει εξουσία. Έτσι δεν σταματάμε μόνο τον Τραμπ, αλλά σταματάμε και τον επόμενο. Οπότε, Ντόναλντ Τραμπ, επειδή ξέρω ότι παρακολουθείς, έχω τέσσερις λέξεις για σένα: Δυνάμωσε την ένταση», είπε ο Μαμντάνι, μέσα σε παρατεταμένα χειροκροτήματα.

Νέα Υόρκη: Ο Ζοχράν Μαμντάνι νέος δήμαρχος, οι απειλές Τραμπ

Προσάπτοντας προσωπικά στον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ την ευθύνη για την πολιτική κατά της μετανάστευσης που σημαδεύεται από ενίοτε πολύ βίαιες εφόδους, ο κ. Μαμντάνι τόνισε ότι «η Νέα Υόρκη θα παραμείνει πόλη μεταναστών» και ότι «για να φτάσει κανείς σε κάποιον από μας, πρέπει να περάσει από πάνω μας».

Την παραμονή της εκλογικής αναμέτρησης, ο ρεπουμπλικάνος κάλεσε τους πολίτες να ψηφίσουν τον βασικό αντίπαλό του, τον κεντρώο Άντριου Κουόμο – τον οποίο είχε κερδίσει ήδη ο κ. Μαμντάνι στην εσωκομματική διαδικασία των δημοκρατικών -, καθώς έκρινε πως ήταν «ικανός» να διαχειριστεί την πόλη τουλάχιστον 8,5 εκατ. κατοίκων.
