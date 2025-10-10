Το μοναδικό σενάριο που θέλει την Εθνική να προκρίνεται στο Μουντιάλ
Η εθνική Ελλάδος ξεκίνησε με το δεξί στα προκριματικά του 3ου ομίλου για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, διαλύοντας τη Λευκορωσία με 5-1, όμως στη συνέχεια γνώρισε δύο βαριές ήττες που την άφησαν σε πολύ δύσκολη θέση.
Η βαριά ήττα με 3-0 στο Φάληρο από τη Δανία και το χθεσινό 3-1 στη Γλασκώβη από τη Σκωτία έφεραν την Ελλάδα στο -4 από τις δύο προπορευόμενες ομάδες του ομίλου και πλέον, η «γαλανόλευκη» κυνηγά ένα μικρό θαύμα για να μείνει στο κόλπο της πρόκρισης.
Η κατάσταση στον όμιλο
Μετά από τρεις αγωνιστικές, η βαθμολογία διαμορφώνεται ως εξής:
Ομάδα Γκολ Βαθμοί
Δανία 9-0 7
Σκωτία 5-1 7
Ελλάδα 6-7 3
Λευκορωσία 1-11 0
Την Κυριακή (12/10), η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Δανία στην Κοπεγχάγη, σε ένα ματς χωρίς αύριο. Αν δεν κερδίσει, μένει εκτός στόχων — ακόμη και της 2ης θέσης που οδηγεί στα μπαράζ.
Κρίμα και άδικο για την Εθνική Ανδρών, με buzzer beater έμεινε εκτός μεταλλίων
Το μοναδικό σενάριο για την πρωτιά
Η απευθείας πρόκριση της Ελλάδας μοιάζει με… σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά υπάρχει και είναι το εξής:
Η Ελλάδα κερδίζει στη Δανία και φτάνει τους 6.
Η Σκωτία, λογικά, θα νικήσει τη Λευκορωσία και θα πάει στους 10.
Στις 15 Νοεμβρίου, η Ελλάδα κερδίζει τη Σκωτία στο Φάληρο και φτάνει τους 9, με τη Σκωτία να μένει στους 10.
Η Δανία, με νίκη επί της Λευκορωσίας, πάει επίσης στους 10.
Την τελευταία αγωνιστική (18/11), η Ελλάδα κερδίζει τη Λευκορωσία και ανεβαίνει στους 12.
Την ίδια ώρα, το Σκωτία – Δανία λήγει ισόπαλο, αφήνοντάς τις αμφότερες στους 11.
Τελική κατάταξη:
Ελλάδα – 12
Δανία – 11
Σκωτία – 11
Μόνο σε αυτό το σενάριο η Εθνική προκρίνεται ως πρώτη και ταξιδεύει απευθείας σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό το 2026.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News