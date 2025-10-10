Το μοναδικό σενάριο που θέλει την Εθνική να προκρίνεται στο Μουντιάλ

10 Οκτ. 2025 10:40
Η εθνική Ελλάδος ξεκίνησε με το δεξί στα προκριματικά του 3ου ομίλου για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, διαλύοντας τη Λευκορωσία με 5-1, όμως στη συνέχεια γνώρισε δύο βαριές ήττες που την άφησαν σε πολύ δύσκολη θέση.

Η βαριά ήττα με 3-0 στο Φάληρο από τη Δανία και το χθεσινό 3-1 στη Γλασκώβη από τη Σκωτία έφεραν την Ελλάδα στο -4 από τις δύο προπορευόμενες ομάδες του ομίλου και πλέον, η «γαλανόλευκη» κυνηγά ένα μικρό θαύμα για να μείνει στο κόλπο της πρόκρισης.

Η κατάσταση στον όμιλο

Μετά από τρεις αγωνιστικές, η βαθμολογία διαμορφώνεται ως εξής:

Ομάδα Γκολ       Βαθμοί

Δανία   9-0          7

Σκωτία  5-1          7

Ελλάδα                6-7          3

Λευκορωσία      1-11       0

Την Κυριακή (12/10), η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Δανία στην Κοπεγχάγη, σε ένα ματς χωρίς αύριο. Αν δεν κερδίσει, μένει εκτός στόχων — ακόμη και της 2ης θέσης που οδηγεί στα μπαράζ.

Κρίμα και άδικο για την Εθνική Ανδρών, με buzzer beater έμεινε εκτός μεταλλίων

Το μοναδικό σενάριο για την πρωτιά

Η απευθείας πρόκριση της Ελλάδας μοιάζει με… σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά υπάρχει και είναι το εξής:

Η Ελλάδα κερδίζει στη Δανία και φτάνει τους 6.

Η Σκωτία, λογικά, θα νικήσει τη Λευκορωσία και θα πάει στους 10.

Στις 15 Νοεμβρίου, η Ελλάδα κερδίζει τη Σκωτία στο Φάληρο και φτάνει τους 9, με τη Σκωτία να μένει στους 10.

Η Δανία, με νίκη επί της Λευκορωσίας, πάει επίσης στους 10.

Την τελευταία αγωνιστική (18/11), η Ελλάδα κερδίζει τη Λευκορωσία και ανεβαίνει στους 12.

Την ίδια ώρα, το Σκωτία – Δανία λήγει ισόπαλο, αφήνοντάς τις αμφότερες στους 11.

Τελική κατάταξη:

Ελλάδα – 12

Δανία – 11

Σκωτία – 11

Μόνο σε αυτό το σενάριο η Εθνική προκρίνεται ως πρώτη και ταξιδεύει απευθείας σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό το 2026.
