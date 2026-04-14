Το νέο format της EuroLeague, πόσες ομάδες θα συμμετάσχουν τη σεζόν 2026-27

Στην κρίσιμη συνεδρίαση των μετόχων συζητήθηκε το ενδεχόμενο της αύξησης των ομάδων σε 22, κάτι το οποίο όμως θα έφερνε μία πολύ μεγάλη αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίγκα, διότι σε μία τέτοια περίπτωση θα ήταν η υποχρεωτική η εισαγωγή περιφερειών

14 Απρ. 2026 18:38
Pelop News

Όπως αποφασίστηκε σήμερα (14/4/2026) από τους μετόχους με 20 ομάδες και 38 αγωνιστικές θα συνεχίσει η EuroLeague και τη σεζόν 2026-27.

Μάλιστα στην κρίσιμη συνεδρίαση ένα από τα σημαντικότερα θέματα της ατζέντας να είναι το format της διοργάνωσης.

Συζητήθηκε το ενδεχόμενο της αύξησης των ομάδων σε 22, κάτι το οποίο όμως θα έφερνε μία πολύ μεγάλη αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίγκα, διότι σε μία τέτοια περίπτωση θα ήταν η υποχρεωτική η εισαγωγή περιφερειών.

Όμως τελικά, οι μέτοχοι έκριναν πως ακόμη δεν είναι έτοιμο το έδαφος για να προχωρήσουν σε μία τέτοια αλλαγή και ως εκ τούτου αποφασίστηκε να παραμείνει για τουλάχιστον ακόμη μία σεζόν το ίδιο σύστημα διεξαγωγής.

Σύμφωνα λοιπόν με όσα αποφασίστηκαν, η κορυφαία ευρωπαϊκή μπασκετική διοργάνωση θα συνεχίσει και την επόμενη σεζόν (2026-27) με 20 ομάδες και 38 αγωνιστικές και το μόνο που απομένει είναι η επίσημη ανακοίνωση από την πλευρά της EuroLeague Basketball.

Θυμίζουμε πως στην εκπομπή BIG-4 by Betsson της 26ης Μαρτίου είχαν αναλυθεί τα δύο ενδεχόμενα και οι λόγοι για τους οποίους επικρατέστερο σενάριο ήταν η παραμονή στις 20 ομάδες και για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Συγκεκριμένα είχε αναλυθεί πως οι συνθήκες δεν είναι ακόμη ιδανικές για την αύξηση των ομάδων σε 22 και τη δημιουργία περιφερειών, κάτι το οποίο ωστόσο αναμένεται να γίνει σταδιακά τα επόμενα χρόνια, στο πλαίσιο της ανάπτυξης της EuroLeague τόσο αγωνιστικά όσο και οικονομικά.

