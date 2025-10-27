Το «Όχι» που έγινε σύμβολο ελευθερίας: Μήνυμα του Δημάρχου Αιγιαλείας Π. Ανδριόπουλου για την 28η Οκτωβρίου

Με λόγια που τιμούν τη μνήμη, την αξιοπρέπεια και την εθνική ενότητα, ο Δήμαρχος Αιγιαλείας απευθύνει το μήνυμά του για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, υπογραμμίζοντας τη διαχρονική σημασία του «Όχι» απέναντι στον φασισμό και κάθε μορφή καταπίεσης.

27 Οκτ. 2025 11:08
Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας, στο μήνυμά του για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, αναφέρει:

«Το “Όχι” της 28ης Οκτωβρίου δεν ήταν μια λέξη, αλλά μια πράξη αξιοπρέπειας. Ήταν η απόφαση ενός λαού να υπερασπιστεί την ελευθερία του, να σταθεί όρθιος απέναντι στον φασισμό. Ήταν το “Όχι” των απλών ανθρώπων — εκείνων που πίστεψαν στην πατρίδα, στο δίκιο, στην ελπίδα. Το είπαν οι στρατιώτες στα πεδία των μαχών, οι γυναίκες στα βουνά, οι νέοι που έφυγαν χωρίς να ξέρουν αν θα γυρίσουν. Ήταν το “Όχι” η φωνή μιας μικρής χώρας που μίλησε για όλους τους ελεύθερους ανθρώπους και έγινε σύμβολο θάρρους για ολόκληρο τον κόσμο. Ο Δήμος Αιγιαλείας τιμά τους αγωνιστές και την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου».
