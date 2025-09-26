Το Πανεπιστήμιο Πατρών γιόρτασε τους ήρωες δότες μυελού των οστών ΦΩΤΟ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών (World Marrow Donor Day), που γιορτάζεται κάθε τρίτο Σάββατο του Σεπτεμβρίου, το Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνεργασία με το ΚΕΔΜΟΠ – «Χάρισε Ζωή» και τον Σύλλογο γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια «ΦΛΟΓΑ» διοργάνωσαν το Music Street Festival, μια ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στη δύναμη της ζωής και την αξία της δωρεάς μυελού των οστών.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών (World Marrow Donor Day), μεταφέροντας το πιο αισιόδοξο μήνυμα:

Η δωρεά μυελού των οστών σώζει ζωές.

Οι φοιτητικές εθελοντικές ομάδες του Πανεπιστημίου Πατρών «Will you marrow me?» και «Better To Marrow» συνέλεξαν 121 δείγματα νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών ενισχύοντας έτσι την ελληνική και παγκόσμια δεξαμενή δοτών ώστε κάθε ασθενής να μπορεί να βρει το συμβατό του δότη.

Με τις μουσικές μελωδίες από τις φοιτητικές μπάντες το μήνυμα «Σ’ ευχαριστώ δότη» ακούστηκε δυνατά δίνοντας ορατότητα στην ανάγκη προσφοράς προς το συνάνθρωπο που ασθενεί και μάχεται για τη ζωή.

Σημαντική και η συμβολή της «Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου» καθώς το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, το μήνυμα της δωρεάς μυελού των οστών να αναγραφόταν στις ηλεκτρονικές πινακίδες της Γέφυρας.

Μέσα από τη μουσική και τη συμμετοχή του κόσμου, αναδείχθηκε η σημασία της εθελοντικής προσφοράς και η αξία της κοινωνικής αλληλεγγύης. Η ανταπόκριση του κοινού επιβεβαίωσε πως όταν η επιστήμη, ο πολιτισμός και η ανθρωπιά ενώνονται, μπορούν να δημιουργήσουν κύματα ελπίδας που φτάνουν παντού.

Στις 20.9.25 τιμήσαμε όλους εκείνους που χάρισαν ελπίδα και ζωή μέσα από τη δωρεά μυελού των οστών. Ένα απλό «ναι» μπορεί να γίνει το δώρο της ζωής για ένα παιδί, έναν νέο άνθρωπο, έναν συνάνθρωπό μας που παλεύει με τον καρκίνο.

Η «ΦΛΟΓΑ», βρίσκεται δίπλα στα παιδιά με νεοπλασματική ασθένεια και μας υπενθυμίζει ότι η αγάπη και η προσφορά μπορούν να κάνουν θαύματα!



Το Πανεπιστήμιο Πατρών, με σταθερό προσανατολισμό στη σύνδεση γνώσης και κοινωνικής προσφοράς, θα συνεχίσει να στηρίζει πρωτοβουλίες που εμπνέουν, ενημερώνουν και κυρίως, δίνουν ζωή!

