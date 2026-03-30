Το Πανεπιστήμιο Πατρών στο ελληνικό άλμα στο Διάστημα: Οι νανοδορυφόροι ERMIS έτοιμοι για εκτόξευση με SpaceX

Στην τελική ευθεία για την εκτόξευσή τους βρίσκονται οι τρεις ελληνικοί νανοδορυφόροι ERMIS 1, 2 και 3, σε μια αποστολή που φέρει ισχυρό ακαδημαϊκό και τεχνολογικό αποτύπωμα και από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Οι τρεις δορυφόροι πρόκειται να εκτοξευθούν σήμερα, Δευτέρα 30 Μαρτίου, με πύραυλο Falcon 9 της SpaceX, στο πλαίσιο της αποστολής Transporter-16, με στόχο τροχιά περίπου 500 χιλιομέτρων πάνω από τη Γη.

Το πρόγραμμα ERMIS – Hellenic Cubesat Demonstration Mission έχει σχεδιαστεί για να δοκιμάσει και να πιστοποιήσει νέες ελληνικές διαστημικές τεχνολογίες και εφαρμογές. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι επικοινωνίες 5G για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT), οι δορυφορικές τηλεπικοινωνίες με laser και η παρατήρηση της Γης μέσω υπερφασματικής κάμερας, ανοίγοντας δρόμο για εφαρμογές με ερευνητική αλλά και πρακτική αξία.

Η αποστολή αποτελεί το πρώτο σκέλος του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων, ενός σχεδιασμού με συνολικό προϋπολογισμό 200 εκατ. ευρώ, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης. Το επιμέρους έργο ERMIS έχει προϋπολογισμό περίπου 4,9 εκατ. ευρώ και συντονίζεται από το Τμήμα Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΠΑ. Στο σχήμα συμμετέχουν η OQ Hellas, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, ενώ η αποστολή τελεί υπό την επίβλεψη της ESA, με την υποστήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

H εκτόξευση θα μεταδοθεί ζωντανά στον σύνδεσμο: https://www.spacex.com/launches/transporter-16

Η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών, μέσω του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, δίνει και το τοπικό αποτύπωμα σε ένα εγχείρημα που ξεπερνά τα στενά πανεπιστημιακά όρια και ακουμπά τον πυρήνα της τεχνολογικής και ερευνητικής παρουσίας της χώρας στο Διάστημα. Σε μια περίοδο που η Ελλάδα επιχειρεί να αποκτήσει πιο σταθερή θέση στον διαστημικό χάρτη, η σημερινή εκτόξευση αποκτά ξεχωριστή βαρύτητα και για την Πάτρα.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, στο πλαίσιο του προγράμματος θα δοκιμαστούν για πρώτη φορά τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί στην Ελλάδα, όπως διαδορυφορικές συνδέσεις, επεξεργασία εικόνας σε τροχιά με επιταχυντές υλικού για συμπίεση υπερφασματικών δεδομένων, κωδικοποίηση οπτικού καναλιού βάσει διαστημικών προτύπων, αλγόριθμοι αυτόματου ελέγχου για την ακριβή θέση του δορυφόρου, καθώς και σύνδεση με οπτικό διαστημικό σταθμό εδάφους στον Χελμό. Παράλληλα, η υπερφασματική τηλεπισκόπηση με ακρίβεια 5 μέτρων ανοίγει προοπτικές για εφαρμογές εθνικού ενδιαφέροντος, όπως η έξυπνη γεωργία.

Βίντεο αποστολής ERMIS: https://youtu.be/zrI1dOoIvr4

Η αποστολή μεταδίδεται ζωντανά από τη SpaceX, με την εκτόξευση να αποτελεί ένα ορόσημο όχι μόνο για το ελληνικό διαστημικό πρόγραμμα, αλλά και για τη συνεργασία των ελληνικών πανεπιστημίων και ερευνητικών φορέων σε ένα πεδίο υψηλής τεχνολογίας με σαφές διεθνές αποτύπωμα.

