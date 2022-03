Το παρασκήνιο του τηλεφωνήματος Ερντογάν στον Μητσοτάκη και η αλλαγή κλίματος

Την αλλαγή που έφερε στο κλίμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων το τετ α τετ Ταγίπ Ερντογάν με τον Κυριάκο Μητσοτάκη αποτυπώνει η τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι δύο τους με αφορμή την ανακοίνωση του πρωθυπουργού πως έχει κορονοϊό.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το πρωί της Τρίτης (15/3) ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Τουρκία Μανώλης Κωστίδης αν και οι διαφορές των δύο χωρών παραμένουν ο διάλογος μεταξύ της χώρας μας με τη γειτονική της είναι πλέον ανοικτός.

«Μέχρι πρότινος οι δύο ηγέτες δεν σήκωναν καν το τηλέφωνο για να επικοινωνήσουν για οποιοδήποτε ζήτημα και μια μέρα μετά τη συνάντησή τους ο Τούρκος πρόεδρος τηλεφώνησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη» επεσήμανε ο Μανώλης Κωστίδης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το τηλεφώνημα έγινε την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η συνάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Γερμανό Καγκελάριο, Όλαφ Σολτς.

Λίγη ώρα αργότερα ο Όλαφ Σολτς στις κοινές δηλώσεις που έκανε με τον Τούρκο πρόεδρο εξέφρασε την ικανοποίησή του για τις επαφές Μητσοτάκη-Ερντογάν σημειώνοντας ότι «πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτή την πορεία».

Ο Έλληνας πρωθυπουργός με ανάρτησή του στο twitter ευχαρίστησε τον Τούρκο πρόεδρο γράφοντας χαρακτηριστικά: «Σας ευχαριστώ πρόεδρε Ερντογάν για την κλήση και τις ευχές σας για γρήγορη ανάρρωση».

Thank you President @RTErdogan for your call and your kind wishes for a speedy recovery!

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) March 14, 2022