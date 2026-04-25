«Το ΠΑΣΟΚ ισχυροποιείται», ως την ώριμη δύναμη της επόμενης ημέρας βλέπει το Κίνημα ο βουλευτής Ηλείας, Μιχάλης Κατρίνης

Σε μία ιδιαίτερα φορτισμένη πολιτικά συγκυρία, ο βουλευτής Ηλείας και τομεάρχης Εθνικής Αμυνας του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης, μιλά στην «Πελοπόννησο» για τις εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό, την ανάγκη πολιτικής αλλαγής και τον ρόλο του κόμματός του. Παράλληλα, αναλύει τις προτεραιότητες στην άμυνα και καταθέτει τη δική του πρόταση για την αναπτυξιακή προοπτική της Δυτικής Ελλάδας.

Με αφορμή το πρόσφατο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, έχετε τονίσει την ανάγκη για έναν πιο ενεργό και πρωταγωνιστικό ρόλο. Πώς προσδιορίζετε αυτόν τον ρόλο στη σημερινή πολιτική συγκυρία;

Σήμερα η κοινωνία βρίσκεται απέναντι σε μία κυβέρνηση που έχει απομακρυνθεί από τα πραγματικά προβλήματα και λειτουργεί μόνο για το κομματικό συμφέρον, χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανέναν. Ζούμε ένα πρωτοφανές περιβάλλον αδιαφάνειας, αλαζονείας και θεσμικής παρακμής, με έναν πρωθυπουργό που αναδεικνύει τον χειρότερο εαυτό του ως ο πλέον τοξικός πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης. Εμείς ως ΠΑΣΟΚ λοιπόν, οφείλουμε να εκφράσουμε κάτι πολύ περισσότερο από την αντίθεσή μας σε αυτή την καθεστωτική αντίληψη. Να εκφράσουμε μία αξιόπιστη εναλλακτική πορεία για τη χώρα.

Με καθαρές θέσεις, με πολιτική αυτοπεποίθηση, με λύσεις για την καθημερινότητα, με στελέχη που μπορούν να υπηρετήσουν ένα σοβαρό σχέδιο διακυβέρνησης. Ο κόσμος δεν ζητά μόνο να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Ζητά να εμπιστευτεί αυτόν που μπορεί να κυβερνήσει καλύτερα και δικαιότερα προς όφελος των πολλών. Το ΠΑΣΟΚ είναι η δύναμη που μπορεί να ενώσει κοινωνικά στρώματα, να μιλήσει ταυτόχρονα για ανάπτυξη και δικαιοσύνη, για ασφάλεια και δημοκρατία, για κράτος που λειτουργεί χωρίς να είναι λάφυρο του εκάστοτε πρωθυπουργού.

Εχετε αναφερθεί στην ανάγκη πολιτικής αλλαγής και προσφυγής στις κάλπες.

Ποιες προϋποθέσεις θεωρείτε απαραίτητες ώστε το ΠΑΣΟΚ να ενισχύσει τη θέση του και να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στις εξελίξεις;

Το πρώτο είναι η αξιοπιστία. Οι πολίτες δεν αρκούνται πια σε εύκολα συνθήματα και υποσχέσεις. Θέλουν να ξέρουν ποιος μπορεί να κυβερνήσει με αξιοπιστία, με επάρκεια και με αίσθηση δικαιοσύνης. Το δεύτερο είναι η καθαρή πολιτική ταυτότητα. Το ΠΑΣΟΚ μετά και το πρόσφατο συνέδριό του έχει δώσει ένα πεντακάθαρο στίγμα .

Στρατηγικός αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία, την οποία επιδιώκουμε να νικήσουμε στις εκλογές, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για μία νέα προοδευτική κυβέρνηση. Και το τρίτο είναι η επανασύνδεση με τις κοινωνικές αγωνίες και προσδοκίες. Με τη νέα γενιά που δεν βρίσκει στέγη, με τη μεσαία τάξη που πιέζεται, με τους αγρότες, τους μικρομεσαίους, τους εργαζόμενους που βλέπουν την καθημερινότητά τους να γίνεται δυσκολότερη. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει για τα υπερπλεονάσματα, αλλά η πραγματική οικονομία στεγνώνει και η κοινωνία βιώνει ανασφάλεια και εξάντληση. Οσα επιδόματα κι αν μοιράσει ο κ. Μητσοτάκης, το τέλος του είναι προδιαγεγραμμένο. Μπορεί να νομίζει ότι κερδίζει πολιτικό χρόνο, αλλά ο χρόνος του στη διακυβέρνηση μετρά ήδη αντίστροφα.

Την ώρα που ο κύκλος αυτής της κυβέρνησης κλείνει, το ΠΑΣΟΚ ισχυροποιείται ως η ώριμη δύναμη της επόμενης ημέρας. Η δύναμη που θέλει, ξέρει και μπορεί να βάλει στο κέντρο της πολιτικής τον πολίτη και τις ανάγκες του. Τα ζητήματα κράτους δικαίου και θεσμών επανέρχονται στη δημόσια συζήτηση.

Με ποιον τρόπο μπορούν, κατά τη γνώμη σας, να συνδεθούν πιο άμεσα με την καθημερινότητα των πολιτών;

Συνδέονται άμεσα, γιατί το «κράτος δικαίου» δεν είναι μία θεωρητική συζήτηση. Είναι η καθημερινή αίσθηση του πολίτη πως δε ζει σε μία χώρα κανόνων, αλλά σε μία χώρα προνομίων. Οταν οι θεσμοί εργαλειοποιούνται, όταν οι ανεξάρτητες αρχές αμφισβητούνται ή επιχειρείται να χειραγωγηθούν, όταν τα σκάνδαλα διαδέχονται το ένα το άλλο και η λογοδοσία είναι ανύπαρκτη, ο πολίτης καταλαβαίνει ότι υπάρχει ένα σύστημα δύο ταχυτήτων. Και αυτό μεταφράζεται παντού.

Στην εμπιστοσύνη προς τη δικαιοσύνη. Στην αξιοπιστία της διοίκησης. Στο αν νιώθει ότι τον αντιμετωπίζουν ως πολίτη με δικαιώματα ή όχι. Στο αν πιστεύει ότι οι θυσίες του πιάνουν τόπο ή ότι κάποιοι άλλοι είναι μόνιμα κερδισμένοι. Η κυβέρνηση θεώρησε ότι όλα λύνονται με επικοινωνιακή διαχείριση. Δεν λύνονται. Η θεσμική παρακμή γίνεται κοινωνική αδικία. Γι’ αυτό το ΠΑΣΟΚ επιμένει τόσο πολύ σε αυτά τα ζητήματα. Οχι γιατί αναζητεί πεδία έντασης, αλλά γιατί χωρίς ισχυρούς θεσμούς δεν υπάρχει ούτε δίκαιη οικονομία, ούτε ασφαλής κοινωνία, ούτε αξιοπρεπής καθημερινότητα.

Ως τομεάρχης Εθνικής Αμυνας έχετε αναδείξει την ανάγκη για πιο συνεκτικό σχεδιασμό. Ποιες είναι οι βασικές προτεραιότητες που θεωρείτε ότι πρέπει να τεθούν το επόμενο διάστημα;

Η χώρα χρειάζεται, πρώτα απ’ όλα, εθνικό σχέδιο στην άμυνα και όχι αποσπασματικές κινήσεις χωρίς στρατηγικό βάθος. Σήμερα, το βασικό πρόβλημα είναι ότι η κυβέρνηση λειτουργεί χωρίς διαφάνεια, χωρίς επαρκή ενημέρωση της Βουλής και χωρίς σαφή σύνδεση των εξοπλιστικών επιλογών με την ελληνική οικονομία και την εγχώρια αμυντική βιομηχανία.

Το ερώτημα δεν είναι μόνο τι αγοράζουμε, αλλά τι δυνατότητες οικοδομούμε ως χώρα. Δηλαδή αν θα υπάρξει συμμετοχή ελληνικών εταιρειών (ΕΑΣ, ΕΑΒ, Ναυπηγεία), μεταφορά τεχνογνωσίας και δυνατότητα εγχώριας υποστήριξης των συστημάτων. Επίσης έχουμε αναδείξει την προχειρότητα στο πρόγραμμα SAFE και το έλλειμμα συντονισμού με την ΕΕ. Και ασφαλώς απουσιάζει η ουσιαστική μέριμνα για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, γιατί πιστεύουμε βαθιά ότι χωρίς ανθρώπινο δυναμικό με αξιοπρέπεια και στήριξη δεν υφίσταται αποτρεπτική ισχύς. Αρα οι προτεραιότητες είναι σαφείς. Σχέδιο, διαφάνεια, συνέπεια, αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και πραγματική ενίσχυση της εθνικής αμυντικής βάσης. Γιατί χωρίς αυτά, η άμυνα κινδυνεύει να αποτελεί περισσότερο πεδίο επικοινωνιακών εντυπώσεων, παρά σοβαρής και μακροπρόθεσμης εθνικής πολιτικής.

Για τη Δυτική Ελλάδα, ποιοι είναι οι τομείς στους οποίους πρέπει να δοθεί έμφαση, ώστε να υπάρξει ουσιαστική αναπτυξιακή προοπτική;

Η Δυτική Ελλάδα έχει μεγάλες δυνατότητες αλλά λείπει το συγκροτημένο σχέδιο με όραμα που θα ακουμπά στα πραγματικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής. Πρώτα απ’ όλα, χρειάζονται εκσυγχρονισμό των υποδομών-κάτι που φάνηκε στις πρόσφατες πρωτοφανείς καταστροφές από τις βροχοπτώσεις και όχι μόνο φιέστες και selfies για τις κεντρικές οδικές αρτηρίες. Οδικοί άξονες, σιδηρόδρομος, λιμάνι, logistics, ενεργειακά δίκτυα, γρήγορα δίκτυα.

Η Δυτική Ελλάδα, με προμετωπίδα την Ηλεία, μπορεί να αποτελέσει τον απόλυτο εσωτερικό τουριστικό προορισμό της χώρας, με πολλαπλά οφέλη για τους κατοίκους και την περιοχή. Δεύτερον, χρειαζόμαστε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο με έμφαση στην αγροδιατροφή, τη μεταποίηση, την εξωστρέφεια, την καινοτομία και τη σύνδεση της γνώσης με την οικονομία. Το Πανεπιστήμιο, οι ερευνητικές δομές, οι επιχειρήσεις και ο πρωτογενής τομέας πρέπει να μπουν σε μία νέα σχέση συνεργασίας. Τρίτον, θέλουμε ανάπτυξη που να πατά στην κοινωνική συνοχή. Υγεία, παιδεία, αντιπλημμυρική και αντιπυρική προστασία, διαχείριση υδάτων. Δεν μπορείς να μιλάς για μέλλον, όταν βασικές υποδομές παραμένουν ευάλωτες και επηρεάζουν ριζικά τη ζωή των ανθρώπων.

Επιπλέον έχουμε ένα τεράστιο κεφάλαιο, την Αρχαία Ολυμπία που θα έπρεπε να είναι στο επίκεντρο ενός καινοτόμου αναπτυξιακού σχεδιασμού, με οικονομικά αποτελέσματα 12 μήνες το χρόνο. Η Δυτική Ελλάδα χρειάζεται ιεράρχηση προτεραιοτήτων, συνέπεια, χρηματοδοτικά εργαλεία, χρονοδιαγράμματα, λογοδοσία και αποτέλεσμα. Χρειάζεται πολιτική διεύθυνση που να εμπνέει εμπιστοσύνη ότι μπορεί να περάσει από τις εξαγγελίες στην υλοποίηση. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι το μεγάλο ζητούμενο.

Το όνομά σας ακούγεται κατά καιρούς για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Πώς βλέπετε τον ρόλο της αυτοδιοίκησης σήμερα και ποια είναι τα δικά σας σχέδια για το μέλλον;

Η αυτοδιοίκηση είναι κρίσιμος πυλώνας για την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Ομως, για να ανταποκριθεί ουσιαστικά σε αυτό το ρόλο, χρειάζεται περισσότερες δυνατότητες, περισσότερους πόρους και λιγότερη εξάρτηση από το κεντρικό κράτος. Δεν γίνεται να της ζητούνται μεγάλες ευθύνες χωρίς να διαθέτει και τα αντίστοιχα εργαλεία.

Διαβάζω και εγώ κατά καιρούς την εμπλοκή του ονόματός μου, ακόμα και με αφορμή τα διαμειφθέντα στο περιθώριο μίας κηδείας. Οφείλω να υπενθυμίσω πως παραμένω στην πρώτη γραμμή της κεντρικής πολιτικής και στρατευμένος στη μεγάλη εθνική και πολιτική μάχη του ΠΑΣΟΚ για την αλλαγή και την προοδευτική διέξοδο.

Οι συμπατριώτες μου στην Ηλεία με εξέλεξαν πρώτο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ πανελλαδικά το 2023, με τιμούν με την εμπιστοσύνη τους σε κάθε πολιτική αναμέτρηση και αυτή η σχέση δεν αλλάζει. Με δεσμεύει απόλυτα. Είμαι αποφασισμένος να σηκώσουμε την Ηλεία μας ακόμα πιο ψηλά, φέρνοντας πρώτο το ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές, τόσο στην Ηλεία όσο και πανελλαδικά. Αυτή η νίκη θα οδηγήσει σε μία προοδευτική κυβέρνηση με ξεκάθαρη προγραμματική προτεραιότητα τη δίκαιη περιφερειακή ανάπτυξη.

