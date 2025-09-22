Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης στηρίζει το ACCEND – Πρόγραμμα επιτάχυνσης για ευρωπαϊκές επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό έργο ACCEND, ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την ΕΕ και επιταχύνει την ανάπτυξη Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας (deep tech).

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για επιχειρήσεις σε φάση ανάπτυξης (scale ups) που καινοτομούν στους τομείς Έξυπνες Πόλεις (Smart Cities), Πόλεις Καθαρών Μηδενικών Εκπομπών (Net Zero Cities) και Αναγεννητικές Πόλεις (Regenerative Cities), και θα παρέχει σε επιλεγμένες εταιρείες εξατομικευμένη υποστήριξη, διασυνοριακή πρόσβαση και οδούς για επέκταση σε διάφορους τομείς, όπως πρόσβαση σε χρηματοδότηση, προμήθειες, πιλοτική εφαρμογή και ανάπτυξη σε παγκόσμια κλίμακα.

Το ACCEND συνδυάζοντας εξατομικευμένη υποστήριξη, πρόσβαση σε χρηματοδότηση και διασυνοριακά δίκτυα, μπορεί να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις να ξεπεράσουν τα εμπόδια που εμφανίζονται.

Το ACCEND έχει σχεδιαστεί για αναπτυσσόμενες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας που:

Βρίσκονται σε Τεχνολογικό επίπεδο (Technology Readiness Level) TRL 7–9 και δραστηριοποιούνται σε επιστημονικούς ή τεχνολογικούς τομείς.

Παράγουν ήδη έσοδα (συμπεριλαμβανομένων και μέσω αμειβόμενων πιλοτικών έργων).

Έχουν επιτύχει επενδύσεις τουλάχιστον 290.000 €.

Στόχος η επέκταση σε διεθνείς αγορές με σημαντικό αναπτυξιακό δυναμικό.

Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες μπορούν να υποβάλουν αίτηση με την συμπλήρωση της online φόρμας που διατίθεται στον σύνδεσμο [Application Form – ACCEND Accelerator], αναρτώντας μαζί και τον σύνδεσμο για ένα σύντομο pitch video. Η πλατφόρμα για αιτήσεις είναι ανοιχτή και θα δέχεται αιτήσεις έως τις 31 Οκτωβρίου 2025.

Κάθε επιλεγμένη εταιρεία θα συνοδεύεται από έναν Οδηγό ACCEND για τη συν-δημιουργία ενός εξατομικευμένου «ταξιδιού ACCEND», με βάση τις ανάγκες της και τον Κατάλογο Υπηρεσιών ACCEND.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις της Δυτικής Ελλάδας, μπορούν να απευθύνονται στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και στο τηλέφωνο : +30 2613-613662 (κ. Απόστολος Λαμπαδάρης alampadaris@ptapde.gr )

