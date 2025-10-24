Το ποσό που θα σκάσει η ΕΠΣΑ για τους «ξένους» διαιτητές

Συνολικά 11 διαιτητές από άλλες Ενώσεις θα έρθουν το σαββατοκύριακο για να σφυρίξουν επτά παιχνίδια της Α’ και της Β’ Κατηγορίας.

Τρίο από την Κορινθία θα σφυρίξει το ματς Αστέρας Τέμενης – Ζαβλάνι, τρίο από την Αρκαδία το Νίκη Προαστείου – Πάτραι, ένας διαιτητής από την Αθήνα στο Αρης Πατρών – Κεραυνός και τέσσερις από τη Ζάκυνθο που θα σφυρίξουν τους αγώνες Αστέρας Τσουκαλεΐκων – Αχαϊκή (3) και Ατρόμητος – Αχαιός (1).

Μάλιστα, οι τέσσερις διαιτητές από τη Ζάκυνθο θα διανυκτερεύσουν το Σάββατο (25/10) στην Πάτρα για να διευθύνουν την επόμενη ημέρα το παιχνίδι Ικαρος Λακκόπετρας – Παναθηναϊκός Πατρών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι γηπεδούχες ομάδες θα πληρώσουν το ίδιο εξοδολόγιο που θα πλήρωναν σε Αχαιούς διαιτητές.

Ολο το επιπλέον ποσό (εξοδολόγιο, διαμονή, μετακίνηση κπλ) που φτάνει τα 1.300 ευρώ θα καλυφθούν από το ταμείο της ΕΠΣ Αχαΐας.

