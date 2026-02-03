Το «πρωινό» τρόφιμο που μειώνει τη χοληστερίνη

Η κατανάλωση βρώμης σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Nature Communications, μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των επιπέδων χοληστερίνης και ότι τα οφέλη αυτά οφείλονται εν μέρει σε φαινολικές ενώσεις που παράγονται από τα βακτήρια του εντέρου κατά τη διάσπαση της βρώμης.

Τα ευρήματα όχι μόνο ενισχύουν την άποψη ότι η βρώμη είναι μια καρδιοπροστατευτική τροφή, αλλά δείχνουν και τον σημαντικό ρόλο που παίζει το μικροβίωμα του εντέρου στο πώς ο οργανισμός μας ωφελείται από αυτήν.

Η προσθήκη βρώμης στη διατροφή σας είναι ένας απλός τρόπος να στηρίξετε την καρδιαγγειακή σας υγεία και μάλιστα άμεσα, καθώς όπως έδειξε η έρευνα – σε άτομα με μεταβολικό σύνδρομο – η μείωση των επιπέδων της LDL («κακής») χοληστερίνης ξεκίνησε από τη δεύτερη κιόλας ημέρα.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Ερευνητές από το University of Bonn στη Γερμανία πραγματοποίησαν δύο τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες διατροφικές παρεμβάσεις, με συνολικά 68 ενήλικες με μεταβολικό σύνδρομο, δηλαδή έναν συνδυασμό καταστάσεων όπως η παχυσαρκία, η υψηλή αρτηριακή πίεση, το αυξημένο σάκχαρο και τα μη φυσιολογικά επίπεδα χοληστερίνης. Όλοι οι συμμετέχοντες ήταν ηλικίας 45 έως 70 ετών.

Στην πρώτη μελέτη, 32 άτομα χωρίστηκαν τυχαία είτε σε μια βραχυπρόθεσμη δίαιτα υψηλής πρόσληψης βρώμης είτε σε μια δίαιτα ελέγχου για δύο ημέρες. Όσοι ανήκαν στην ομάδα της βρώμης κατανάλωναν τρία γεύματα βρώμης την ημέρα, με περίπου 100 γραμμάρια (περίπου ένα φλιτζάνι) νιφάδες βρώμης ανά γεύμα, συνολικά 300 γραμμάρια την ημέρα.

Η ομάδα ελέγχου κατανάλωνε γεύματα με παρόμοια μακροθρεπτικά συστατικά, αλλά χωρίς βρώμη. Η ομάδα της βρώμης παρακολουθήθηκε για έξι ακόμη εβδομάδες, καθώς επέστρεφε στη συνηθισμένη της διατροφή.

Στη δεύτερη μελέτη, 34 συμμετέχοντες αντικατέστησαν είτε ένα γεύμα την ημέρα με ένα γεύμα βρώμης (80 γραμμάρια νιφάδες βρώμης) είτε συνέχισαν τη συνηθισμένη δυτικού τύπου διατροφή τους για έξι εβδομάδες. Οι ερευνητές συνέλεξαν δείγματα αίματος και κοπράνων για να αναλύσουν τα επίπεδα χοληστερίνης, τη σύσταση των βακτηρίων του εντέρου και τα μεταβολικά προφίλ, δηλαδή τις ουσίες που κυκλοφορούσαν στον οργανισμό των συμμετεχόντων.

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακά στη βραχυπρόθεσμη δίαιτα υψηλής πρόσληψης βρώμης. Σύμφωνα με το Εating Well, μετά από μόλις δύο ημέρες, οι συμμετέχοντες της ομάδας βρώμης παρουσίασαν σημαντική μείωση τόσο της LDL («κακής») χοληστερίνης, περίπου 10%, όσο και της ολικής χοληστερίνης, περίπου 8%, σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου.

Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι τα επίπεδα της χοληστερίνης έτειναν να παραμένουν χαμηλότερα από τα αρχικά και κατά την έξι εβδομάδων παρακολούθηση, ακόμη και αφού οι συμμετέχοντες επέστρεψαν στη συνηθισμένη τους διατροφή.

Και οι δύο παρεμβάσεις με βρώμη οδήγησαν σε αυξημένα επίπεδα φερουλικού οξέος στο αίμα, μιας φαινολικής ένωσης που περιέχεται στη βρώμη. Η δίαιτα υψηλής πρόσληψης αύξησε επίσης το διυδροφερουλικό οξύ, που παράγεται όταν τα βακτήρια του εντέρου διασπούν το φερουλικό οξύ. Αυτό έχει σημασία, καθώς οι ερευνητές βρήκαν ισχυρές συσχετίσεις μεταξύ αυτών των φαινολικών ενώσεων που παράγονται από τα μικρόβια και της μείωσης των επιπέδων χοληστερίνης.

Η έξι εβδομάδων δίαιτα με μέτρια πρόσληψη βρώμης είχε πιο ήπια αποτελέσματα. Αν και αύξησε ορισμένους φαινολικούς μεταβολίτες και φάνηκε να σταθεροποιεί τα επίπεδα χοληστερίνης, δεν προκάλεσε τις ίδιες εντυπωσιακές μειώσεις όπως η βραχυπρόθεσμη προσέγγιση υψηλής πρόσληψης. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι οι ατομικές διαφορές στη σύσταση των βακτηρίων του εντέρου και στις διατροφικές συνήθειες παίζουν μεγαλύτερο ρόλο όταν η κατανάλωση βρώμης είναι περισσότερο μέτρια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μελέτη είχε σχετικά μικρό αριθμό συμμετεχόντων, κάτι που σημαίνει ότι τα αποτελέσματα θα πρέπει να επιβεβαιωθούν με μεγαλύτερες έρευνες.

Περισσότερη βρώμη, καλύτερη υγεία για την καρδιά

Αν θέλετε να υποστηρίξετε την υγεία της καρδιάς σας, αυτά τα ευρήματα δείχνουν ότι η βρώμη μπορεί να είναι ισχυρό εργαλείο, ειδικά όταν καταναλώνεται σε μεγαλύτερες ποσότητες.

Αν και η κατανάλωση 300 γραμμαρίων νιφάδων βρώμης την ημέρα ενδεχομένως δεν είναι πρακτική για τους περισσότερους σε μακροπρόθεσμη βάση, η μελέτη υποδεικνύει ότι περιστασιακές ημέρες με έμφαση στη βρώμη θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια χρήσιμη στρατηγική για τη βελτίωση της χοληστερίνης.

Η μελέτη αναδεικνύει επίσης τη σημασία της υγείας του εντέρου για την υγεία της καρδιάς. Οι φαινολικές ενώσεις που βοήθησαν στη μείωση της χοληστερίνης παράχθηκαν σε μεγάλο βαθμό από τα βακτήρια του εντέρου, επομένως η φροντίδα ενός υγιούς μικροβιώματος μπορεί να ενισχύσει τα οφέλη της βρώμης.

Για να υποστηρίξετε τα βακτήρια του εντέρου σας, δώστε έμφαση σε μια ποικιλία τροφών πλούσιων σε φυτικές ίνες και σε ζυμωμένα τρόφιμα όπως το γιαούρτι, περιορίζοντας τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



