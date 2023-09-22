Το πρώτο πρόγραμμα της ΕΣΚΑ-Η για τη σεζόν 2023-2024 είναι, πλέον, γεγονός!
Οι μάχες στα πρωταθλήματα της ΕΣΚΑ-Η ξεκινούν αυτό το Σαββατοκύριακο, με τα πρωταθλήματα Παίδων και Εφήβων να έχουν την τιμητική τους.
Το πρώτο πρόγραμμα της ΕΣΚΑ-Η για τη σεζόν 2023-2024 είναι, πλέον, γεγονός. Η δράση, μάλιστα, είναι πλούσια και αφορά τις ηλικιακές κατηγορίες της Ενωσης στα πρωταθλήματα Παίδων και Εφήβων. Αναλυτικά όλοι οι αγώνες έχουν ως εξής:
|ΣΑΒΒΑΤΟ 23/09/2023
|23/09/2023
|19:30
|ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΚΑΤΗΓ. ΕΦΗΒΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)
|Π.Γ.Ε.
|ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ
|ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΣ
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΜΠΟΛΑΝΟ ΑΓΓΕΛΟΣ
|23/09/2023
|19:30
|ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΚΑΤΗΓ. ΕΦΗΒΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)
|ΚΛ.ΑΠΟΛΛΩΝ
|ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ (Β)
|ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ Α.Π.Σ.
|ΚΩΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
|23/09/2023
|15:00
|ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΚΑΤΗΓ. ΕΦΗΒΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)
|ΑΙΟΛΟΥ ΑΓΥΙΑΣ
|ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ (2)
|ΑΧΑΓΙΑ 82
|ΜΠΟΛΑΝΟ ΑΓΓΕΛΟΣ
|ΣΦΕΪKOY ΕΛΙΣΑΒΕΤ
|23/09/2023
|15:30
|ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΚΑΤΗΓ. ΕΦΗΒΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)
|ΚΛ.ΑΧΑΓΙΑΣ
|ΔΥΜΗΣ Α.Ο.
|ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ
|ΠΛΕΓΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
|ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|23/09/2023
|17.30
|ΤΟΥΡΝΟΥΑ
|ΚΛ.ΑΧΑΓΙΑΣ
|ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ – ΠΛΕΓΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
|ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|23/09/2023
|19.30
|ΤΟΥΡΝΟΥΑ
|ΚΛ.ΑΧΑΓΙΑΣ
|ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ – ΠΛΕΓΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
|ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|23/09/2023
|15:30
|ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΚΑΤΗΓ. ΕΦΗΒΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)
|ΚΛ.ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ
|ΑΣ ΣΦΗΚΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
|ΗΦΑΙΣΤΟΣ/ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΦ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
|ΜΟΥΣΤΡΗΣ
|ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
|23/09/2023
|17:30
|ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΚΑΤΗΓ. ΕΦΗΒΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)
|ΚΛ.ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ
|ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ΑΕ
|ΠΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
|ΜΟΥΣΤΡΗΣ
|ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
|23/09/2023
|17:00
|ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΚΑΤΗΓ. ΠΑΙΔΩΝ 1η ΦΑΣΗ (2 ΟΜΙΛΟΣ)
|ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΣ (1)
|ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 (3)
|ΝΕΟΙ ΓΛΑΥΚΟΥ 2017
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΦΙΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|23/09/2023
|19:00
|ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΚΑΤΗΓ. ΕΦΗΒΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)
|ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΣ (2)
|ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΣΠ
|Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕ ΠΥ
|ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
|ΦΙΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|23/09/2023
|17.30
|ΦΙΛΙΚΟ
|ΚΛ.ΚΡΥΑ ΙΤΕΩΝ
|23/09/2023
|20:30
|ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΚΑΤΗΓ. ΕΦΗΒΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)
|ΚΛ.ΚΡΥΑ ΙΤΕΩΝ
|ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ-ΕΣΠΕΡΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
|ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ
|ΠΛΕΓΑΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ
|ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΚΥΡΙΑΚΗ 24/09/2023
|24/09/2023
|16:00
|ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΚΑΤΗΓ. ΠΑΙΔΩΝ 1η ΦΑΣΗ (3 ΟΜΙΛΟΣ)
|ΠΥΡΓΟΥ – Γ.ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕ ΠΥ
|Ν.Ο. ΖΑΧΑΡΩΣ – ΚΑΙΑΦΑ
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
|24/09/2023
|18:00
|ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΚΑΤΗΓ. ΠΑΙΔΩΝ 1η ΦΑΣΗ (3 ΟΜΙΛΟΣ)
|ΠΥΡΓΟΥ – Γ.ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
|ΙΦΙΤΟΣ Γ.Ε.Π
|ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΣ ( 2 )
|ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
|24/09/2023
|14:00
|ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΚΑΤΗΓ. ΠΑΙΔΩΝ 1η ΦΑΣΗ (1 ΟΜΙΛΟΣ)
|ΚΛ.ΑΙΓΙΟΥ
|ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΟ ΤΕΜΕΝΗΣ
|ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ (2)
|ΜΠΟΛΑΝΟ ΑΓΓΕΛΟΣ
|ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|24/09/2023
|16:00
|ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΚΑΤΗΓ. ΠΑΙΔΩΝ 1η ΦΑΣΗ (2 ΟΜΙΛΟΣ)
|ΚΛ.ΑΙΓΙΟΥ
|ΗΦΑΙΣΤΟΣ /ΑΧΙΛ. ΣΦ ( 2 )
|ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ Α.Π.Σ.
|ΜΠΟΛΑΝΟ ΑΓΓΕΛΟΣ
|ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|24/09/2023
|18:00
|ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΚΑΤΗΓ. ΠΑΙΔΩΝ 1η ΦΑΣΗ (1 ΟΜΙΛΟΣ)
|ΚΛ.ΑΙΓΙΟΥ
|ΗΦΑΙΣΤΟΣ/ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΦ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
|ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 (2)
|ΜΠΟΛΑΝΟ ΑΓΓΕΛΟΣ
|ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|24/09/2023
|19:30
|ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΚΑΤΗΓ. ΠΑΙΔΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)
|ΚΛ.ΑΠΟΛΛΩΝ
|ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΑΣ
|ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
|ΦΙΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|ΛΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
|24/09/2023
|16:00
|ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΚΑΤΗΓ. ΠΑΙΔΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)
|Ε.Α.Π
|Ε.Α.Π.
|ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ (3)
|ΚΑΜΗΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΣΦΕΪKOY ΕΛΙΣΑΒΕΤ
|24/09/2023
|18:00
|ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΚΑΤΗΓ. ΠΑΙΔΩΝ 1η ΦΑΣΗ (1 ΟΜΙΛΟΣ)
|Ε.Α.Π
|Ε.Α.Π.(2)
|ΠΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
|ΚΑΜΗΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΣΦΕΪKOY ΕΛΙΣΑΒΕΤ
|24/09/2023
|15:30
|ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΚΑΤΗΓ. ΠΑΙΔΩΝ 1η ΦΑΣΗ (2 ΟΜΙΛΟΣ)
|ΔΗΜ.ΚΛ ΡΟΙΤΙΚΩΝ
|ΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΟΙ
|ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΓΣ (2)
|ΜΟΥΣΤΡΗΣ
|ΓΚΟΥΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
|24/09/2023
|14:00
|ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΚΑΤΗΓ. ΠΑΙΔΩΝ 1η ΦΑΣΗ (3 ΟΜΙΛΟΣ)
|ΚΛ.ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
|ΓΕ ΣΚΙΛΟΥΝΤΟΣ
|ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΓΕ ( 2 )
|ΠΛΕΓΑΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ
|ΦΙΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|24/09/2023
|14:00
|ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΚΑΤΗΓ. ΠΑΙΔΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)
|ΑΙΟΛΟΥ ΑΓΥΙΑΣ
|ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ
|ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΓΕ
|ΠΛΕΓΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
|ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|24/09/2023
|17:00
|ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΚΑΤΗΓ. ΠΑΙΔΩΝ 1η ΦΑΣΗ (3 ΟΜΙΛΟΣ)
|ΚΛ.ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ
|ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ΑΕ
|ΥΠΕΡΙΩΝ ΑΓΕΑ
|ΠΛΕΓΑΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ
|ΦΙΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|24/09/2023
|14:30
|ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΚΑΤΗΓ. ΠΑΙΔΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)
|ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΣ (2)
|ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΣΠ
|ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ
|ΚΩΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|ΛΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
|24/09/2023
|19:00
|ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΚΑΤΗΓ. ΠΑΙΔΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ)
|ΚΛ.ΚΡΥΑ ΙΤΕΩΝ
|ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ-ΕΣΠΕΡΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
|ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΣ
|ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
|ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
|24/09/2023
|17.30
|ΤΟΥΡΝΟΥΑ
|ΚΛ.ΑΧΑΓΙΑΣ
|ΚΩΣΤΗΣ Κ – ΜΟΥΣΤΡΗΣ
|ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
|24/09/2023
|19.30
|ΤΟΥΡΝΟΥΑ
|ΚΛ.ΑΧΑΓΙΑΣ
|ΚΩΣΤΗΣ Κ – ΜΟΥΣΤΡΗΣ
|ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Γράψτε το σχόλιό σας