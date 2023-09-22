Το πρώτο πρόγραμμα της ΕΣΚΑ-Η για τη σεζόν 2023-2024 είναι, πλέον, γεγονός!

Οι μάχες στα πρωταθλήματα της ΕΣΚΑ-Η ξεκινούν αυτό το Σαββατοκύριακο, με τα πρωταθλήματα Παίδων και Εφήβων να έχουν την τιμητική τους.

Το πρώτο πρόγραμμα της ΕΣΚΑ-Η για τη σεζόν 2023-2024 είναι, πλέον, γεγονός! Η φετινή σεζόν ξεκινάει αυτό το σαββατοκύριακο στην ΕΣΚΑ-Η
22 Σεπ. 2023 16:34
Pelop News

Το πρώτο πρόγραμμα της ΕΣΚΑ-Η για τη σεζόν 2023-2024 είναι, πλέον, γεγονός. Η δράση, μάλιστα, είναι πλούσια και αφορά τις ηλικιακές κατηγορίες της Ενωσης στα πρωταθλήματα Παίδων και Εφήβων. Αναλυτικά όλοι οι αγώνες έχουν ως εξής:

ΣΑΒΒΑΤΟ  23/09/2023
23/09/2023 19:30 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΚΑΤΗΓ. ΕΦΗΒΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ) Π.Γ.Ε. ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΛΑΝΟ ΑΓΓΕΛΟΣ
23/09/2023 19:30 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΚΑΤΗΓ. ΕΦΗΒΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ) ΚΛ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ (Β) ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ  Α.Π.Σ. ΚΩΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
23/09/2023 15:00 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΚΑΤΗΓ. ΕΦΗΒΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ) ΑΙΟΛΟΥ ΑΓΥΙΑΣ ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ (2) ΑΧΑΓΙΑ 82 ΜΠΟΛΑΝΟ ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΦΕΪKOY ΕΛΙΣΑΒΕΤ
23/09/2023 15:30 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΚΑΤΗΓ. ΕΦΗΒΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ) ΚΛ.ΑΧΑΓΙΑΣ ΔΥΜΗΣ Α.Ο. ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΛΕΓΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
23/09/2023 17.30 ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΛ.ΑΧΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ – ΠΛΕΓΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
23/09/2023 19.30 ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΛ.ΑΧΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ – ΠΛΕΓΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
23/09/2023 15:30 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΚΑΤΗΓ. ΕΦΗΒΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ) ΚΛ.ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΑΣ ΣΦΗΚΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ/ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΦ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΜΟΥΣΤΡΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
23/09/2023 17:30 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΚΑΤΗΓ. ΕΦΗΒΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ) ΚΛ.ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ΑΕ ΠΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΜΟΥΣΤΡΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
23/09/2023 17:00 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΚΑΤΗΓ. ΠΑΙΔΩΝ 1η ΦΑΣΗ (2 ΟΜΙΛΟΣ) ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΣ (1) ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 (3) ΝΕΟΙ ΓΛΑΥΚΟΥ 2017 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΙΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
23/09/2023 19:00 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΚΑΤΗΓ. ΕΦΗΒΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ) ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΣ (2) ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΣΠ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕ ΠΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΙΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
23/09/2023 17.30 ΦΙΛΙΚΟ ΚΛ.ΚΡΥΑ ΙΤΕΩΝ
23/09/2023 20:30 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΚΑΤΗΓ. ΕΦΗΒΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ) ΚΛ.ΚΡΥΑ ΙΤΕΩΝ ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ-ΕΣΠΕΡΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΛΕΓΑΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ  24/09/2023
24/09/2023 16:00 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΚΑΤΗΓ. ΠΑΙΔΩΝ 1η ΦΑΣΗ (3 ΟΜΙΛΟΣ) ΠΥΡΓΟΥ – Γ.ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕ ΠΥ Ν.Ο. ΖΑΧΑΡΩΣ – ΚΑΙΑΦΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
24/09/2023 18:00 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΚΑΤΗΓ. ΠΑΙΔΩΝ 1η ΦΑΣΗ (3 ΟΜΙΛΟΣ) ΠΥΡΓΟΥ – Γ.ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΦΙΤΟΣ Γ.Ε.Π ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΣ ( 2 ) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
24/09/2023 14:00 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΚΑΤΗΓ. ΠΑΙΔΩΝ 1η ΦΑΣΗ (1 ΟΜΙΛΟΣ) ΚΛ.ΑΙΓΙΟΥ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΟ ΤΕΜΕΝΗΣ ΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ (2) ΜΠΟΛΑΝΟ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
24/09/2023 16:00 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΚΑΤΗΓ. ΠΑΙΔΩΝ 1η ΦΑΣΗ (2 ΟΜΙΛΟΣ) ΚΛ.ΑΙΓΙΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΣ /ΑΧΙΛ. ΣΦ ( 2 ) ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ  Α.Π.Σ. ΜΠΟΛΑΝΟ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
24/09/2023 18:00 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΚΑΤΗΓ. ΠΑΙΔΩΝ 1η ΦΑΣΗ (1 ΟΜΙΛΟΣ) ΚΛ.ΑΙΓΙΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΣ/ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΣΦ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 (2) ΜΠΟΛΑΝΟ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
24/09/2023 19:30 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΚΑΤΗΓ. ΠΑΙΔΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ) ΚΛ.ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ ΑΣ ΑΕΠ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΦΙΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
24/09/2023 16:00 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΚΑΤΗΓ. ΠΑΙΔΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ) Ε.Α.Π Ε.Α.Π. ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ (3) ΚΑΜΗΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΦΕΪKOY ΕΛΙΣΑΒΕΤ
24/09/2023 18:00 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΚΑΤΗΓ. ΠΑΙΔΩΝ 1η ΦΑΣΗ (1 ΟΜΙΛΟΣ) Ε.Α.Π Ε.Α.Π.(2) ΠΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΜΗΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΦΕΪKOY ΕΛΙΣΑΒΕΤ
24/09/2023 15:30 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΚΑΤΗΓ. ΠΑΙΔΩΝ 1η ΦΑΣΗ (2 ΟΜΙΛΟΣ) ΔΗΜ.ΚΛ ΡΟΙΤΙΚΩΝ ΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΟΙ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΓΣ (2) ΜΟΥΣΤΡΗΣ ΓΚΟΥΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
24/09/2023 14:00 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΚΑΤΗΓ. ΠΑΙΔΩΝ 1η ΦΑΣΗ (3 ΟΜΙΛΟΣ) ΚΛ.ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΓΕ ΣΚΙΛΟΥΝΤΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΓΕ ( 2 ) ΠΛΕΓΑΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΦΙΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
24/09/2023 14:00 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΚΑΤΗΓ. ΠΑΙΔΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ) ΑΙΟΛΟΥ ΑΓΥΙΑΣ ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ ΑΟ ΠΑΤΡΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΓΕ ΠΛΕΓΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
24/09/2023 17:00 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β ΚΑΤΗΓ. ΠΑΙΔΩΝ 1η ΦΑΣΗ (3 ΟΜΙΛΟΣ) ΚΛ.ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ΑΕ ΥΠΕΡΙΩΝ ΑΓΕΑ ΠΛΕΓΑΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΦΙΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
24/09/2023 14:30 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΚΑΤΗΓ. ΠΑΙΔΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ) ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΣ (2) ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΣΠ ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ ΓΕ ΚΩΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
24/09/2023 19:00 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΚΑΤΗΓ. ΠΑΙΔΩΝ (ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ) ΚΛ.ΚΡΥΑ ΙΤΕΩΝ ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ-ΕΣΠΕΡΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΣ ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
24/09/2023 17.30 ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΛ.ΑΧΑΓΙΑΣ ΚΩΣΤΗΣ Κ – ΜΟΥΣΤΡΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
24/09/2023 19.30 ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΛ.ΑΧΑΓΙΑΣ ΚΩΣΤΗΣ Κ – ΜΟΥΣΤΡΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

 

 

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