Το σχόλιο της Σίας Αναγνωστοπούλου για το 8ο Φεστιβάλ Ποίησης στην Πάτρα

Ποιους ανέφερε ονομαστικά η βουλεύτρια Αχαϊας της Νέας Αριστεράς

Το σχόλιο της Σίας Αναγνωστοπούλου για το 8ο Φεστιβάλ Ποίησης στην Πάτρα
21 Σεπ. 2025 16:28
Pelop News

Παρούσα η βουλεύτρια Αχαϊας της Νέας Αριστεράς Σία Αναγνωστοπούλου στο 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης της Πάτρας.

Και όπως επισήμανε η ίδια… «άξιζε και μόνο για τον αριθμό των ποιητών από την Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική που συγκέντρωσε. Θα άξιζε και μόνο για τις άρτια οργανωμένες δράσεις διάχυσης της ποίησης στους δρόμους και τα σχολεία της Πάτρας, του Αιγίου, της Ναυπάκτου. Θα άξιζε για ακόμα περισσότερα.
Όμως κρατάω δύο στιγμές από όσα πρόλαβα να παρακολουθήσω.

Σημαντική στιγμή του Φεστιβάλ οι τρεις τιμητικές βραβεύσεις τριών σπουδαίων ανθρώπων της ποίησης.  Του Θανάση Νιάρχου , του Κυριάκου Χαραλαμπίδη και του Γιάννη Κορίδη.

Τον Θανάση Νιάρχο τον “γνώρισα ” ως φοιτήτρια (σχεδόν μετα-φοιτήτρια) από το περιοδικό η Λέξη και μετά την ποίησή του. Τον Κυριάκο Χαραλαμπίδη μέσα από τη “σύμπτωση “της έκδοσης της “Μεθιστορίας” του με την εγκατάσταση μου στη Λευκωσία. Από εκείνο το μακρινό 1995 και μετά ο Κυριάκος έγινε ο ποιητής “μας”, μέσα από τα ποιήματα του και την γεναιόδωρη απλοχεριά της φιλίας του. Τον Γιάννη Κορίδη, φυσικά από τον Ιωλκό.

Η άλλη ωραία στιγμή ήταν η μουσική. Το πρώτο βράδυ της Πολυφωνικής Πάτρας. Το τελευταίο βράδυ το κουαρτέτο του αγαπημένου φίλου Νίκου Πλατύραχου που έβαλε να συνυπάρξουν δύο μεγάλες ερμηνεύτριες, η Εντίτ Πιαφ και η Σοφία Βέμπο.

Γιάννης Αναγνωστόπουλος, Εβίτα Αντωνέλου, Άρτεμις Βαβάτσικα και φυσικά ο Νίκος Πλατύραχος μας χάρισαν μαγικές στιγμές.
Συγχαρητήρια σε όλους και όλες που οργάνωσαν το Φεστιβάλ».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:52 Πρώτο φιλικό για Ερμή και ΑΟ Αιγιαλέων και δοκιμές
21:41 Ο Ζούγκεμπεργκ υπόσχεται «επανάσταση» με τα νέα γυαλιά της ΜΕΤΑ
21:32 Ρέθυμνο: Χειροπέδες στους τρεις νεαρούς που τραυμάτισαν ανήλικο
21:23 Ηταν όλοι στα Προσφυγικά για τον Μπενέτο
21:14 Συγκέντρωση αλληλεγγύης στο Σύνταγμα για τα Τέμπη
21:06 Ο Προμηθέας έχασε από το Περιστέρι, είχε πάλι απουσίες, έμαθε πολλά – Δηλώσεις
20:59 Χίος: Τηλεφώνημα για βόμβα στο πλοίο «Θαλασσίτης»
20:50 Γεμάτο το στάδιο των Arizona Cardinals για το «αντίο» στον Κερκ ΒΙΝΤΕΟ
20:40 Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την ανθρωποκτονία στη Βοιωτία-Το έκανε για να εισπράττει τη σύνταξη
20:30 Σταμούλης: «Άριστη διοργάνωση ο Ημιμαραθώνιος Τσιμιγκάτος, φανταστική η διαδρομή»
20:20 Υπό έλεγχο η φωτιά στο Μυρτόφυτο Καβάλας
20:10 Τη Δευτέρα έκτακτη σύνοδος του συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ
20:00 Κώστας Ακρίβος: «Σήμερα βγάζουμε προς τα έξω τον θηριώδη εαυτό μας»
19:50 Επίσκεψη του Ευρωβουλευτή Γ. Μανιάτη στη Δ. Αχαΐα-Τι είπε με τον Δήμαρχο
19:41 Η Ολυμπιάδα δυνατό τουρνουά με Ηφαιστο, ΑΟ Αιγιαλέων και Παμβοχαϊκό
19:31 Ο Δήμος Ερυμάνθου φτιάχνει κοινωνικό παντοπωλείο με την Co2gether 
19:20 Αντίδραση από Ισραήλ για την αναγνώριση της Παλαιστίνης-Η απάντηση Νετανιάχου
19:10 Σπηλιόπουλος: «Μεγάλη νίκη, αφιερωμένο στη διοίκηση και στην ανίψια μου»
19:00 Πρώτη Δημοτικού: Είναι δύσκολη για όλα τα παιδιά; – Η λογοθεραπευτρια Αντωνία Τζουανοπουλου απαντά
18:51 Δείτε πότε θα γίνει η κηδεία του Γιάννη Μάζη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20-21/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ