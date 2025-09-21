Το σχόλιο της Σίας Αναγνωστοπούλου για το 8ο Φεστιβάλ Ποίησης στην Πάτρα

Παρούσα η βουλεύτρια Αχαϊας της Νέας Αριστεράς Σία Αναγνωστοπούλου στο 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης της Πάτρας.

Και όπως επισήμανε η ίδια… «άξιζε και μόνο για τον αριθμό των ποιητών από την Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική που συγκέντρωσε. Θα άξιζε και μόνο για τις άρτια οργανωμένες δράσεις διάχυσης της ποίησης στους δρόμους και τα σχολεία της Πάτρας, του Αιγίου, της Ναυπάκτου. Θα άξιζε για ακόμα περισσότερα.

Όμως κρατάω δύο στιγμές από όσα πρόλαβα να παρακολουθήσω.

Σημαντική στιγμή του Φεστιβάλ οι τρεις τιμητικές βραβεύσεις τριών σπουδαίων ανθρώπων της ποίησης. Του Θανάση Νιάρχου , του Κυριάκου Χαραλαμπίδη και του Γιάννη Κορίδη.

Τον Θανάση Νιάρχο τον “γνώρισα ” ως φοιτήτρια (σχεδόν μετα-φοιτήτρια) από το περιοδικό η Λέξη και μετά την ποίησή του. Τον Κυριάκο Χαραλαμπίδη μέσα από τη “σύμπτωση “της έκδοσης της “Μεθιστορίας” του με την εγκατάσταση μου στη Λευκωσία. Από εκείνο το μακρινό 1995 και μετά ο Κυριάκος έγινε ο ποιητής “μας”, μέσα από τα ποιήματα του και την γεναιόδωρη απλοχεριά της φιλίας του. Τον Γιάννη Κορίδη, φυσικά από τον Ιωλκό.

Η άλλη ωραία στιγμή ήταν η μουσική. Το πρώτο βράδυ της Πολυφωνικής Πάτρας. Το τελευταίο βράδυ το κουαρτέτο του αγαπημένου φίλου Νίκου Πλατύραχου που έβαλε να συνυπάρξουν δύο μεγάλες ερμηνεύτριες, η Εντίτ Πιαφ και η Σοφία Βέμπο.

Γιάννης Αναγνωστόπουλος, Εβίτα Αντωνέλου, Άρτεμις Βαβάτσικα και φυσικά ο Νίκος Πλατύραχος μας χάρισαν μαγικές στιγμές.

Συγχαρητήρια σε όλους και όλες που οργάνωσαν το Φεστιβάλ».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



