«Το σεντούκι της γιαγιάς»: Χριστουγεννιάτικη οικογενειακή παράσταση στο Royal Theater Patras με μηνύματα και μαγεία

Η νέα χριστουγεννιάτικη οικογενειακή παράσταση «Το σεντούκι της γιαγιάς» κάνει πρεμιέρα στην Πάτρα την Κυριακή 23 Νοεμβρίου στο Royal Theater Patras. Με ξωτικά, ευχές, κοινωνικά μηνύματα και δυνατές εικόνες σκηνικής φαντασίας, η παραγωγή απευθύνεται σε παιδιά, γονείς και σχολεία.

19 Νοέ. 2025 11:43
Pelop News

Η χριστουγεννιάτικη οικογενειακή παράσταση «Το σεντούκι της γιαγιάς» παρουσιάζεται φέτος στην Πάτρα, προσφέροντας μια θεατρική εμπειρία με μύθο, φαντασία και έντονα κοινωνικά μηνύματα. Η πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 23 Νοεμβρίου, στις 12:30 το μεσημέρι, στο Royal Theater Patras (Ακτή Δυμαίων 51).

Για κρατήσεις και πληροφορίες, το κοινό μπορεί να επικοινωνεί στο τηλέφωνο 6932011395, στο Royal Theater Patras, καθώς και μέσω της πλατφόρμας more.com.

Για σχολεία, συλλόγους και εταιρείες πραγματοποιούνται πρωινές παραστάσεις μετά από συνεννόηση.

Η υπόθεση της παράστασης

Η ιστορία ξεκινά στο εργαστήρι παιχνιδιών του Άγιου Βασίλη, από όπου τα ξωτικά Λυκούργος και Συλφίδα αποφασίζουν να κάνουν κοπάνα και να βρεθούν στο δάσος των ευχών. Εκεί συναντούν τη μικρή Άννα, ένα γενναίο και χαρούμενο κορίτσι γεμάτο όνειρα.

Στη δεύτερη πράξη, χρόνια αργότερα, η Άννα πλέον έχει γίνει γιαγιά, και στη σκηνή εμφανίζεται η εγγονή της, η μικρή Ελπίδα — δραστήρια, φωτεινή και γεμάτη λαχτάρα για ζωή, παρότι μετακινείται με αναπηρικό αμαξίδιο. Η παράσταση υπογραμμίζει ότι η κινητική αναπηρία δεν περιορίζει τα όνειρα ενός παιδιού. Η Ελπίδα εύχεται να γνωρίσει έναν κόσμο όπου ο σεβασμός και η αποδοχή είναι αυτονόητα.

Ο Λυκούργος επιστρέφει για να δώσει χαρά και δύναμη στην Ελπίδα, παρασύροντάς την σε παιχνίδια, γέλια και ακόμη και χορό. Η ευχή της μικρής είναι μία: να μη μείνει η αγαπημένη της γιαγιά μόνη τα Χριστούγεννα — ένα ακόμη κοινωνικό μήνυμα της παράστασης, που αφορά τη μοναξιά της τρίτης ηλικίας.

Η παραγωγή υπόσχεται έντονο θέαμα με φωτισμούς, εφέ, χορογραφίες, μουσική, ακροβατικά, εντυπωσιακά κοστούμια και ζεστή συγκίνηση.

Η δημιουργός – Ελένη Βασιλοπούλου

Η παράσταση φέρει την υπογραφή της δημοσιογράφου και σκηνοθέτιδας Ελένης Βασιλοπούλου, η οποία έχει ισχυρή παρουσία σε έργα με κοινωνικό και παιδαγωγικό χαρακτήρα. Είναι διευθύντρια του juniorsclub.gr, ενός μέσου που δίνει φωνή σε παιδιά, εφήβους και νέους.

Έχει ιδρύσει τον Οργανισμό Safety Project, με πλούσιο φιλανθρωπικό και κοινωνικό έργο, και έχει παρουσιάσει σημαντικές παιδικές θεατρικές παραγωγές βασισμένες σε δικά της έργα.

Στον κινηματογράφο υπογράφει σενάριο και σκηνοθεσία σε ταινίες μικρού μήκους, όπως το «Ζω χωρίς να σε φοβάμαι» με τον Αλέξανδρο Μπουρδούμη, για τον Σύλλογο ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη «ΖΩΗ ΓΛΥΚΙΑ». Η ταινία προβάλλεται σε σχολεία και έχει μεγάλη απήχηση.

Έχει επίσης παρουσιάσει την παράσταση «Άτλας, ο γίγαντας των Χριστουγέννων» στο θέατρο Γραμμές Τέχνης και το έργο «Η ζωή είναι επιθυμία» στο πλαίσιο δράσεων του Safety Project υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με παραστάσεις σε διάφορους Δήμους και θερμή ανταπόκριση του κοινού.

