Το τελευταίο αντίο στην Κίλι Σφακιανάκη: Η σύζυγος του Νότη Σφακιανάκη αποχαιρετάται σε μια λιτή τελετή στη Ριτσώνα

Σε κλίμα συγκίνησης η οικογένεια και οι στενοί φίλοι της Κίλι Σφακιανάκη αποχαιρετούν σήμερα τη σύζυγο του Νότη Σφακιανάκη, που «έφυγε» από τη ζωή ανήμερα των γενεθλίων του τραγουδιστή, ύστερα από γενναία μάχη με σοβαρή ασθένεια.

08 Νοέ. 2025 11:36
Pelop News

Η Κίλι Σφακιανάκη, σύζυγος του τραγουδιστή Νότη Σφακιανάκη, αποχαιρετάται σήμερα σε μια ιδιωτική, λιτή τελετή στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Η 62χρονη γυναίκα, που πάλεψε επί μήνες με σοβαρή ασθένεια, έφυγε από τη ζωή ανήμερα των γενεθλίων του συζύγου της, σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένεια και στους ανθρώπους που τη γνώριζαν.

Η τελετή αποχαιρετισμού θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας, παρουσία μόνο της οικογένειας, των συγγενών και ελάχιστων στενών φίλων. Όπως έγινε γνωστό, επιθυμία των οικείων της είναι να ακουστεί το αγαπημένο της τραγούδι, το «Let Her Go» του Passenger, συμβολική επιλογή για το τελευταίο αντίο.

Η οικογένεια έχει ζητήσει ρητά να μην υπάρξει καμία κάλυψη από κάμερες ή δημοσιογράφους, επιθυμώντας να κρατήσει τη στιγμή απολύτως ιδιωτική.

Η γνωριμία και η κοινή ζωή

Η ιστορία αγάπης του ζευγαριού ξεκίνησε στην Κω, το 1984, όταν ο Νότης Σφακιανάκης γνώρισε την Κίλι, μια Βρετανίδα ξεναγό που βρισκόταν στο νησί για επαγγελματικούς λόγους. Η σχέση τους αναπτύχθηκε γρήγορα και επτά χρόνια αργότερα, το 1991, οι δυο τους παντρεύτηκαν.

Από τον γάμο τους απέκτησαν δίδυμα παιδιά, τον Απόλλωνα και την Αφροδίτη, που αποτελούσαν το κέντρο της ζωής τους. Παρά τη δημοσιότητα που συνόδευε τον Νότη Σφακιανάκη, η Κίλι επέλεξε διαχρονικά τη διακριτικότητα, παραμένοντας μακριά από τα φώτα και τα μέσα ενημέρωσης.

Η απώλειά της αφήνει βαθύ κενό στην οικογένεια και όσους τη γνώρισαν, ως μια γυναίκα ευγενική, γλυκιά και δυνατή, που στάθηκε διακριτικά δίπλα στον καλλιτέχνη και στα παιδιά τους όλα αυτά τα χρόνια.
