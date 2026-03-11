Το τελευταίο «αντίο» στον Χρήστο Βαλαβανίδη στη Ριτσώνα – Συγγενείς και συνάδελφοι στο αποτεφρωτήριο

Σε συγκινητική ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης η τελετή αποχαιρετισμού για τον Χρήστο Βαλαβανίδη στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνα, όπου συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι συγκεντρώθηκαν για να πουν το τελευταίο «αντίο» στον αγαπημένο ηθοποιό.

Στο πλευρό της οικογένειας βρέθηκαν πολλοί άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο, που θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη του και να αποχαιρετήσουν έναν άνθρωπο που υπηρέτησε για δεκαετίες το θέατρο και την τηλεόραση.

Παρούσα ήταν η σύζυγός του Ασπασία Κράλλη, με την οποία ο ηθοποιός μοιράστηκε περίπου μισό αιώνα κοινής ζωής, καθώς και η κόρη τους, Κατερίνα Βαλαβανίδη, που ακολούθησε διαφορετικό επαγγελματικό δρόμο ως ψυχολόγος.

Στην τελετή έδωσαν επίσης το «παρών» αρκετοί συνάδελφοί του από τον χώρο της υποκριτικής, μεταξύ των οποίων ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο Δημήτρης Φραγκιόγλου, ο Δημήτρης Πιατάς και ο Παντελής Καναράκης.

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους βρέθηκε και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ο Χρήστος Βαλαβανίδης γεννήθηκε στις 21 Μαΐου 1944 και υπήρξε μια ξεχωριστή παρουσία στον χώρο της υποκριτικής, τόσο στο θέατρο όσο και στην τηλεόραση. Για το ευρύ κοινό έγινε ιδιαίτερα αγαπητός μέσα από τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «Οι Αυθαίρετοι».

Το 1996, μαζί με τη σύζυγό του Ασπασία Κράλλη, δημιούργησαν το Από Μηχανής Θέατρο, έναν χώρο που για χρόνια φιλοξένησε σημαντικές θεατρικές παραγωγές και αποτέλεσε σημείο αναφοράς για το σύγχρονο ελληνικό θέατρο.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ παρέμεινε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ωστόσο, το αποτύπωμά του στο θέατρο και την τηλεόραση παραμένει ισχυρό, μέσα από τους ρόλους και τις συνεργασίες που σημάδεψαν τη διαδρομή του.

