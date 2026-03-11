Το τελευταίο «αντίο» στον Χρήστο Βαλαβανίδη στη Ριτσώνα – Συγγενείς και συνάδελφοι στο αποτεφρωτήριο

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του θεάτρου αποχαιρέτησαν τον Χρήστο Βαλαβανίδη στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνα. Ο αγαπημένος ηθοποιός, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών, τιμήθηκε από όσους στάθηκαν δίπλα του στη μακρά καλλιτεχνική του διαδρομή.

Το τελευταίο «αντίο» στον Χρήστο Βαλαβανίδη στη Ριτσώνα – Συγγενείς και συνάδελφοι στο αποτεφρωτήριο
11 Μαρ. 2026 14:06
Pelop News

Σε συγκινητική ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης η τελετή αποχαιρετισμού για τον Χρήστο Βαλαβανίδη στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνα, όπου συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι συγκεντρώθηκαν για να πουν το τελευταίο «αντίο» στον αγαπημένο ηθοποιό.

Στο πλευρό της οικογένειας βρέθηκαν πολλοί άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό χώρο, που θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη του και να αποχαιρετήσουν έναν άνθρωπο που υπηρέτησε για δεκαετίες το θέατρο και την τηλεόραση.

Παρούσα ήταν η σύζυγός του Ασπασία Κράλλη, με την οποία ο ηθοποιός μοιράστηκε περίπου μισό αιώνα κοινής ζωής, καθώς και η κόρη τους, Κατερίνα Βαλαβανίδη, που ακολούθησε διαφορετικό επαγγελματικό δρόμο ως ψυχολόγος.

Στην τελετή έδωσαν επίσης το «παρών» αρκετοί συνάδελφοί του από τον χώρο της υποκριτικής, μεταξύ των οποίων ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο Δημήτρης Φραγκιόγλου, ο Δημήτρης Πιατάς και ο Παντελής Καναράκης.

Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους βρέθηκε και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Ο Χρήστος Βαλαβανίδης γεννήθηκε στις 21 Μαΐου 1944 και υπήρξε μια ξεχωριστή παρουσία στον χώρο της υποκριτικής, τόσο στο θέατρο όσο και στην τηλεόραση. Για το ευρύ κοινό έγινε ιδιαίτερα αγαπητός μέσα από τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «Οι Αυθαίρετοι».

Το 1996, μαζί με τη σύζυγό του Ασπασία Κράλλη, δημιούργησαν το Από Μηχανής Θέατρο, έναν χώρο που για χρόνια φιλοξένησε σημαντικές θεατρικές παραγωγές και αποτέλεσε σημείο αναφοράς για το σύγχρονο ελληνικό θέατρο.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ παρέμεινε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ωστόσο, το αποτύπωμά του στο θέατρο και την τηλεόραση παραμένει ισχυρό, μέσα από τους ρόλους και τις συνεργασίες που σημάδεψαν τη διαδρομή του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:36 Ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Ιερώνυμος στην Κωνσταντινούπολη – Επισκέφθηκε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο
16:28 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιφερειών προτείνει δέσμη μέτρων για τα ευρωπαϊκά δίκτυα
16:20 Τέλος ο Βασίλης Σπανούλης από τη Μονακό – Το πρώτο σχόλιο του προπονητή της Εθνικής
16:12 Νέα εποχή μετακίνησης στην Πατρών – Πύργου: Ξεκινά η χιλιομετρική χρέωση
16:04 Από τον θαυμασμό έως το εδώλιο – Η περίπτωση της Καλαμάτας και η υπόθεση της Παναχαϊκής
15:56 Γιόγκα και λίμπιντο: 4 στάσεις που μπορούν να ενισχύσουν τη σεξουαλική επιθυμία
15:48 Το υπουργείο Δικαιοσύνης του Ισραήλ δεν εισηγείται την απονομή χάριτος στον Νετανιάχου
15:40 Τίτλοι τέλους για τη δίκη της Χρυσής Αυγής – Δείτε αναλυτικά τις ποινές
15:32 Δύο πτήσεις επαναπατρισμού Ελλήνων σήμερα από Ντουμπάι και Ντόχα
15:24 Taylor Swift: Η περιουσία της αγγίζει τα 2 δισ. δολάρια – Δεύτερη πλουσιότερη διάσημη γυναίκα στον κόσμο
15:16 Φορολογικές δηλώσεις 2026: Νέοι κωδικοί στο έντυπο Ε1 με μειώσεις φόρου και τεκμηρίων
15:08 Η 14η Εαρινή Παμπατραϊκή Έκθεση Τέχνης στην Αγορά Αργύρη
15:00 Η ευρωβουλευτής Έλενα Κουντουρά μιλά στην «Π» για Τέμπη, Τουρισμό και τρένο: «Η Δ. Ελλάδα πολιτιστικός προορισμός»
14:58 Γεωργιάδης: Η Ελλάδα μπορεί να γίνει κόμβος κλινικών μελετών – Το «όπλο» της ψηφιακής υγείας και των ιατρικών δεδομένων
14:53 Κύκλωμα «προστασίας» σε Πιερία, Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη: Εκβίαζαν καταστηματάρχες – Στο φως και εκμετάλλευση γυναικών
14:47 Η Πάτρα γιόρτασε την ενεργό γήρανση στο 1ο Φεστιβάλ Υγιούς και Ενεργού Γήρανσης
14:44 ΟΛΜΕ για την υπόθεση της καθηγήτριας στη Θεσσαλονίκη: «Οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως αναλώσιμοι»
14:40 Όμιλος ΑΒΑΞ: Υπογραφή μνημονίου με τη ΣΤΑΝΤΑ για πύργο κατοικιών 29.800 τ.μ. στα Κεραμεία Αλλατίνη, στη Θεσσαλονίκη
14:33 «Έκλεισαν» οι αιτήσεις εργαζομένων στο νέο πρόγραμμα κατάρτισης της ΔΥΠΑ
14:27 Έκτακτα μέτρα κατά της αισχροκέρδειας λόγω κρίσης στη Μέση Ανατολή – Πλαφόν σε καύσιμα και τρόφιμα, πρόστιμα έως 5 εκατ. ευρώ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ