Το τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Σταμάτη: Παρόντες Σαμαράς, Κακλαμάνης και Σκρέκας στην κηδεία του πρώην υπουργού

Το τελευταίο αντίο λένε αυτή την ώρα φίλοι, συγγενείς και πολιτικοί εκπρόσωποι στον Δημήτρη Σταμάτη, πρώην υπουργό και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 75 ετών.

Στην κηδεία του, που τελείται σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα, παρευρίσκονται μεταξύ άλλων ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς με τη σύζυγό του, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, καθώς και ο πρώην υπουργός Κώστας Σκρέκας.

Στεφάνια απέστειλαν, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, αλλά και ο επιχειρηματίας Δημήτρης Κοπελούζος, εκφράζοντας τη θλίψη τους για την απώλεια ενός πολιτικού με μακρά και σταθερή παρουσία στα δημόσια πράγματα.

Ποιος ήταν ο Δημήτρης Σταμάτης

Ο Δημήτρης Σταμάτης υπήρξε ενεργό και σταθερό μέλος της πολιτικής ζωής για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, αφήνοντας το αποτύπωμά του τόσο στη Βουλή όσο και στη δημόσια διοίκηση.

Γεννημένος και μεγαλωμένος στη Θεσσαλονίκη, σπούδασε στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και ακολούθησε το επάγγελμα του δικηγόρου, το οποίο συνέχισε να ασκεί παράλληλα με την πολιτική του δράση.

Το 1985 εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ διετέλεσε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και, αργότερα, Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Στις 21 Ιουνίου 2012, ανέλαβε υπουργός Επικρατείας στην κυβέρνηση Αντώνη Σαμαρά, σε μια κρίσιμη περίοδο για τη χώρα, με ρόλο-κλειδί στον συντονισμό του κυβερνητικού έργου και των εταίρων της τρικομματικής κυβέρνησης.

Η πολιτική του διαδρομή ολοκληρώθηκε το 2015, όταν εξελέγη βουλευτής Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, συνεχίζοντας να υπηρετεί με συνέπεια τον δημόσιο βίο.

Η απώλειά του αφήνει ένα κενό στον πολιτικό κόσμο και μια παρακαταθήκη ήθους, σταθερότητας και αφοσίωσης στη δημόσια προσφορά.

