Το τέλειο παιχνίδι ψάχνει η Παναχαϊκή κόντρα στον Πύργο, όλα τα παιχνίδια

Κακά τα ψέματα, ο Πύργος είναι το μεγάλο φαβορί στη σημερινή (21/12) αναμέτρηση με την Παναχαϊκή (γηπ. Παναχαϊκής, 15.00), για την 14η αγωνιστική στον 4ο Ομιλο της Γ’ Εθνικής.

Οι «κοκκινόμαυροι» θα πρέπει να κάνουν το καλύτερο φετινό τους παιχνίδι για να διεκδικήσουν βαθμό ή βαθμούς από την ομάδα της Ηλείας, που βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας μαζί με τη Ζάκυνθο.

Η λογική λέει ότι ο Πύργος είναι το φαβορί, αλλά πολλές φορές λογική και ποδόσφαιρο δεν πηγαίνουν μαζί, αλλά προϋπόθεση είναι μια τουλάχιστον καλή εμφάνιση της πατρινής ομάδας.

Ο προπονητής της Παναχαϊκής, Σπύρος Αντωνόπουλος δεν αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα και έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του. Οι «κοκκινόμαυροι» δεν έχουν φέτος ούτε ισοπαλία μετά από ήττα (προέρχονται από το 3-0 με αντίπαλο τον Μιλτιάδη), ενώ ο Πύργος προέρχεται από πέντε συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα. Μια χαρά θα ήταν να σπάσουν αυτές οι παραδόσεις…

Η αποστολή της Παναχαϊκής:



Η ΚΕΔ αξιολόγησε το παιχνίδι και όρισε τον Φώτη Ντάουλα, διαιτητή 2ης κατηγορίας από τη Δυτική Αττική με βοηθούς τους Μητροφάνη (Αθηνών) και Τάκο (Αιτωλοακαρνανίας).

Τα εισιτήρια κοστίζουν 10 ευρώ, ενώ υπάρχει και ένας περιορισμένος αριθμός με 5 ευρώ που αφορά ανέργους, παιδιά ως 18 ετών και φοιτητές.

Εξω από το γήπεδο θα λειτουργήσει εκδοτήριο από τις 13.30.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι φιλοξενούμενοι αναμένεται να έχουν τη συμπαράσταση αρκετών φιλάθλων τους, οι οποίοι θα εισέλθουν από διαφορετική θύρα με τη συνοδεία δυνάμεων της αστυνομίας και θα καθίσουν στην αριστερή πλευρά της κεντρικής κερκίδας.

ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ

ΠΕΛΟΠΑΣ ΚΙΑΤΟΥ – ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΤΡΩΝ

Με στόχο τη νίκη για να διατηρήσει ή να μειώσει τη διαφορά από την κορυφή, ο Παναιγιάλειος θα αντιμετωπίσει τον Πανθουριακό (γηπ. Μεσσηνιακού, 15.00) με τους γηπεδούχους να διεκδικούν την είσοδό τους στην εξάδα.

Στα ευχάριστα για τον Φώντα Καζακόπουλο είναι η επιστροφή του Βαγγέλη Λαθήρη, ο οποίος εξέτισε την ποινή το, ενώ αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Γιάννη Μπουρλάκη που αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τραυματισμού.

Από την άλλη πλευρά, για τη Θύελλα έχουν μπει πολλά «πρέπει», καθώς η πατρινή ομάδα αγνοεί τη χαρά της νίκης στα τελευταία έξι παιχνίδια έχοντας δύο ισοπαλίες και τέσσερις ήττες.

Αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Πέλοπα Κιάτου (γηπ. Κιάτου, 15.00) και θέλει οπωσδήποτε θετικό αποτέλεσμα.

Τα άλλα ματς της αγωνιστικής:

Ζάκυνθος – Κόρινθος (15.00).

Ερμής Μελιγούς – Πανγυθεατικός (15.00).

Λουτράκι – Μιλτιάδης (15.00).

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



