«Το τελικό πόρισμα εξεδόθη, οι ατεκμηρίωτες κατηγορίες δεν έχουν χώρο στη Δημοκρατία», Λευτέρης Αυγενάκης για την Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ

Με ανάρτησή του ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Λευτέρης Αυγενάκης, σχολιάσε την έκδοση του τελικού πορίσματος της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Παράλληλα υποστήριξε ότι «η πολιτική αντιπαράθεση είναι θεμιτή, αλλά η ποινικοποίηση και οι ατεκμηρίωτες κατηγορίες δεν έχουν χώρο στη Δημοκρατία μας».

Κατρίνης: «Μητσοτάκης ή αλλαγή» – Το ΠΑΣΟΚ βάζει στόχο την πρωτιά και κλείνει την πόρτα σε σενάρια συγκυβέρνησης

Ο Λευτέρης Αυγενάκης αναφέρει ότι ολοκληρώθηκε «ένας κύκλος διερεύνησης» για τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, τον οποίο χαρακτηρίζει «έναν από τους πιο κρίσιμους οργανισμούς για τον πρωτογενή τομέα». Όπως σημειώνει, η Εξεταστική Επιτροπή διήρκεσε πέντε μήνες, περιλάμβανε περίπου 50 συνεδριάσεις, «εκατοντάδες ώρες εργασίας» και «δεκάδες καταθέσεις μαρτύρων», ενώ εξετάστηκαν «χιλιάδες έγγραφα και δεδομένα», συμπεριλαμβανομένων στοιχείων που αφορούσαν και την περίοδο της δικής του θητείας στο υπουργείο.

Στην ίδια ανάρτηση, ο πρώην υπουργός τονίζει ότι επέλεξε να κινηθεί «με νηφαλιότητα και απόλυτη προσήλωση» απέναντι στο έργο της Επιτροπής, δηλώνοντας πως συνέβαλε πλήρως στη διαδικασία και ότι άφησε «τα στοιχεία να μιλήσουν» στο θεσμικό πλαίσιο που προβλέπει ο Κανονισμός της Βουλής. «Ο έλεγχος είναι θεμέλιο της Δημοκρατίας. Η διαφάνεια και η λογοδοσία δεν είναι επιλογή, είναι υποχρέωση», αναφέρει ο Λευτέρης Αυγενάκης, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει το έργο του «με την ίδια συνέπεια και θεσμική προσήλωση».

Η δήλωση του Λευτέρη Αυγενάκη

«Κλείνει σήμερα ένας κύκλος διερεύνησης που αφορά τη λειτουργία ενός από τους πιο κρίσιμους Οργανισμούς για τον πρωτογενή τομέα της χώρας: του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ήταν μια εκτενής και απαιτητική διαδικασία: 5 ολόκληροι μήνες, 50 συνεδριάσεις, εκατοντάδες ώρες εργασίας, δεκάδες καταθέσεις μαρτύρων. Εξετάστηκαν αναλυτικά στοιχεία, χιλιάδες έγγραφα και δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων όσων αφορούσαν και την περίοδο της δικής μου θητείας στο ΥΠΑΑΤ.

Αποφάσισα όλο αυτό το διάστημα να σταθώ με νηφαλιότητα και απόλυτη προσήλωση απέναντι στο έργο και την αποστολή της εξεταστικής επιτροπής και των μελών της.

Να συμβάλλω πλήρως στη διαδικασία.

Να αφήσω τα στοιχεία να μιλήσουν μέσα στο θεσμικό πλαίσιο που προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής.

Ο έλεγχος άλλωστε είναι θεμέλιο της Δημοκρατίας.

Η διαφάνεια και η λογοδοσία δεν είναι επιλογή, είναι υποχρέωση.

Το τελικό, επίσημο πόρισμα εξεδόθη από την εξεταστική επιτροπή. Η πολιτική αντιπαράθεση είναι θεμιτή, αλλά η ποινικοποίηση και οι ατεκμηρίωτες κατηγορίες δεν έχουν χώρο στην Δημοκρατία μας.

Με την ίδια συνέπεια και θεσμική προσήλωση συνεχίζω το έργο μου».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



