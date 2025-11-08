Η Σία Κοσιώνη στο θεατρικό σανίδι: «Το χιούμορ είναι πράξη αντίστασης»

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, γνωστή για τη σοβαρότητα και τη συνέπειά της στην τηλεοπτική ενημέρωση, ανέβηκε για πρώτη φορά στη σκηνή, ενσαρκώνοντας τον ρόλο μιας δημοσιογράφου που ανατρέπει τη ροή της ιστορίας στη μουσική κωμωδία «Παραδοσιακώς ακατάλληλο».

«Ίσως ήμουν πολύ καλή, γιατί είχατε χαμηλές προσδοκίες», σχολίασε με χιούμορ, μιλώντας στην εκπομπή Πρωινό Σαββατοκύριακο, ενώ αποκάλυψε πως το άγχος της κράτησε μέχρι τη στιγμή που πάτησε το πόδι της στη σκηνή.

«Είχα άγχος όλη τη μέρα, αλλά όταν βγήκα στη σκηνή, ένιωσα πάρα πολύ καλά. Το είχα διαβάσει τόσες φορές που δεν γινόταν να κάνω λάθος. Είναι τρελοί που μου πρότειναν να παίξω στο θέατρο», είπε γελώντας.

Κλείνοντας, ανέφερε πως για εκείνη το χιούμορ αποτελεί μια βαθιά ουσιαστική στάση ζωής: «Το χιούμορ είναι το μεγαλύτερο από τα όπλα, είναι μια πράξη αντίστασης. Και μέσα από αυτό μπορούμε να περνάμε μηνύματα – πολλές φορές πιο ισχυρά απ’ ό,τι σε ένα δελτίο ειδήσεων».





