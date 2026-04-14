Το τρίτο πρόσωπο που συνελήφθη για τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά

Στην Κεφαλονιά στο αστυνομικό τμήμα Αργοστολίου, προσήλθε πριν λίγη ώρα και συνελήφθη ένας 23χρονος Έλληνας ο οποίος είναι το τρίτο πρόσωπο που εμπλέκεται στην υπόθεση θανάτου της 19χρονης Μυρτώς, σήμερα τα ξημερώματα (14.04.2026) στην Κεφαλονιά.

Χρυσό σε Ευρωπαϊκό άρσης βαρών ένας από τους συλληφθέντες για τον θάνατο της 19χρονης

Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες, ο 23χρονος είναι το άτομο που συνόδευε τον 26χρονο αρσιβαρίστα (είχε διακριθεί στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα νέων Κ17 κατακτώντας τότε το χρυσό μετάλλιο στην Κατηγορία που συμμετείχε) και τον 22χρονο Αλβανό, στην παιδική χαρά που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου, όπου εκεί άφησαν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση την 19χρονη.

Θυμίζουμε ότι σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα από τον εισαγγελέα με την κατηγορίες της έκθεσης σε κίνδυνο.

Ήδη για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ο 26χρονος πρωταθλητής της άρσης βαρών και ο 22χρονος με καταγωγή από την Αλβανία, οι οποίοι φαίνονται σε υλικό από κάμερες ασφαλείας να είναι μαζί με τη 19χρονη σε ξενοδοχείο της περιοχής.

Τόσο οι δύο άνδρες όσο και ο 23χρονος που συνελήφθη αποτυπώνονται σε βίντεο που έχει στην κατοχή της η αστυνομία, να μεταφέρουν την 19χρονη και να την αφήνουν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση στο σημείο όπου εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης, όταν το ΕΚΑΒ ενημερώθηκε για μια 19χρονη κοπέλα που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στην κεντρική πλατεία του Αργοστολίου, απέναντι από κατάστημα εστίασης.

Το πλήρωμα του ΕΚΑΒ μετέφερε το κορίτσι στο νοσοκομείο της Κεφαλονιάς όπου δυστυχώς κατέληξε λίγη ώρα αργότερα, παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν.

