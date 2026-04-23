Το υπερταμείο ξεκινά τον διαγωνισμό για τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια, δείτε πότε λήγει η διορία

Ανάμεσα στα αεροδρόμια είναι και αυτό του Αραξου που το τελευταίο διάστημα κινείται συνεχώς ανοδικά

23 Απρ. 2026 12:50
Pelop News

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Υπερταμείου, στη συνεδρίασή του την Τετάρτη ενέκρινε τη διενέργεια διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας για την αξιοποίηση των 22 περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας.

Η αξιοποίηση των περιφερειακών αεροδρομίων, τα οποία σήμερα βρίσκονται υπό τη διαχείριση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, θα πραγματοποιηθεί με ανάθεση σύμβασης παραχώρησης διάρκειας περί τα 40 έτη. Ο διαγωνισμός εκκινεί άμεσα και θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις: η πρώτη φάση αφορά στην εκδήλωση ενδιαφέροντος και η δεύτερη στην υποβολή δεσμευτικών προσφορών από τα προεπιλεγέντα επενδυτικά σχήματα.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει οριστεί η Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026.

Η παραχώρηση των 22 περιφερειακών αεροδρομίων θα συμβάλλει στην αναβάθμιση των υποδομών και των επιχειρησιακών τους δυνατοτήτων, στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενισχύοντας παράλληλα την περιφερειακή ανάπτυξη και τη συνδεσιμότητα της χώρας.

Tα 22 περιφερειακά αεροδρόμια, τα οποία πρόκειται να αξιοποιηθούν μέσω ενός ενιαίου συνόλου περιουσιακών στοιχείων (cluster) είναι τα εξής: Αλεξανδρούπολης, Αράξου, Αστυπάλαιας, Ικαρίας, Ιωαννίνων, Καλύμνου, Καρπάθου, Κάσου, Καστελόριζου, Καστοριάς, Κοζάνης, Κυθήρων, Λέρου, Λήμνου, Μήλου, Νάξου, Νέας Αγχιάλου, Πάρου, Σητείας, Σκύρου, Σύρου και Χίου.

Στον διαγωνισμό για την αξιοποίηση των περιφερειακών αεροδρομίων, το Υπερταμείο έχει ορίσει την ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK Α.Ε. ως Χρηματοοικονομικό Σύμβουλο, το ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΞΙΑΔΗ, Σύμβουλοι για Ανάπτυξη και Οικιστική Α.Ε. («Doxiadis Associates») ως Τεχνικό και Κυκλοφοριακό Σύμβουλο, τη ΜΑΡΙΑ Ι. ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΑΤΕΡΙΝΑ Α. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ («Your Legal Partners» ή «YLP») και τη ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΒΑΣΑΛΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ («DVLaw») ως Νομικούς Συμβούλους σε σχέση με τη Διαγωνιστική Διαδικασία και τη Συναλλαγή.

 

