Το ΥΠΕΞ για την ομόφωνη απόφαση του ΟΗΕ για την ασφάλεια των δημοσιογράφων

Η Τρίτη Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε ομόφωνα την Απόφαση με τίτλο «Η Ασφάλεια των Δημοσιογράφων και το Ζήτημα της Ατιμωρησίας», η οποία κατατέθηκε με ελληνική πρωτοβουλία.

Το Υπουργείο Εξωτερικών χαιρέτισε την έγκριση και υπογράμμισε:

«Η Απόφαση αναδεικνύει τη σημασία της ελευθερίας του Τύπου και της ελεύθερης διακίνησης της πληροφορίας, ενώ υπογραμμίζει την ανάγκη της προστασίας των δικαιωμάτων των δημοσιογράφων. Το φετινό κείμενο κάνει ειδική μνεία στους δημοσιογράφους που ασχολούνται με θέματα περιβάλλοντος και κλιματικής κρίσης. Αναδεικνύει, επίσης, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το δημοσιογραφικό επάγγελμα που απορρέουν από τις νέες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της Τεχνητής Νοημοσύνης».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



