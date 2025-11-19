Το ΥΠΕΞ για την ομόφωνη απόφαση του ΟΗΕ για την ασφάλεια των δημοσιογράφων

Το ΥΠΕΞ για την υιοθέτηση Απόφασης για την «Ασφάλεια των Δημοσιογράφων και το Ζήτημα της Ατιμωρησίας» από την Τρίτη Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Το ΥΠΕΞ για την ομόφωνη απόφαση του ΟΗΕ για την ασφάλεια των δημοσιογράφων
19 Νοέ. 2025 22:05
Pelop News

Η Τρίτη Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε ομόφωνα την Απόφαση με τίτλο «Η Ασφάλεια των Δημοσιογράφων και το Ζήτημα της Ατιμωρησίας», η οποία κατατέθηκε με ελληνική πρωτοβουλία.

Το Υπουργείο Εξωτερικών χαιρέτισε την έγκριση και υπογράμμισε:

«Η Απόφαση αναδεικνύει τη σημασία της ελευθερίας του Τύπου και της ελεύθερης διακίνησης της πληροφορίας, ενώ υπογραμμίζει την ανάγκη της προστασίας των δικαιωμάτων των δημοσιογράφων. Το φετινό κείμενο κάνει ειδική μνεία στους δημοσιογράφους που ασχολούνται με θέματα περιβάλλοντος και κλιματικής κρίσης. Αναδεικνύει, επίσης, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το δημοσιογραφικό επάγγελμα που απορρέουν από τις νέες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της Τεχνητής Νοημοσύνης».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:59 Αυστραλία: Η Meta απενεργοποιεί λογαριασμούς εφήβων σε Instagram και Facebook
23:50 Καζακστάν: Ανακαλύφθηκε «χαμένη μητρόπολη» της Εποχής του Χαλκού
23:34 Έρευνα: Ανησυχητική έκρηξη ατμίσματος στους εφήβους
23:18 «Two GOATs»: Το viral βίντεο από τη συνάντηση Τραμπ-Ρονάλντο
23:10 Προληπτικές εξετάσεις για ενήλικες πολίτες σε κοινότητες του Δήμου Ζαχάρως
22:53 Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Συντονισμένες έρευνες για τον εντοπισμό 16χρονης
22:45 «Τουρισμός για Όλους 2025»: 13.983 νέοι δικαιούχοι για διακοπές χαμηλής περιόδου, άμεσα η ενεργοποίηση των καρτών
22:32 Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον ΥΠΕΞ του Σουδάν
22:25 Ζελένσκι: «Μόνο οι ΗΠΑ και ο Τραμπ έχουν τη δύναμη να τερματίσουν τον πόλεμο»
22:13 Αγριογούρουνα έκαναν «βόλτα» στα Διαβατά Θεσσαλονίκης
22:05 Το ΥΠΕΞ για την ομόφωνη απόφαση του ΟΗΕ για την ασφάλεια των δημοσιογράφων
21:52 Τυρί…σαν χαβιάρι: Ανατιμήσεις έως +120% σε ένα χρόνο
21:45 Η συγκλονιστική καταγγελία του Σπύρου Μαρτίκα για το κύκλωμα απάτης στο καζίνο
21:29 ΝΔ: «Ψέματα και συκοφαντίες» από ΠΑΣΟΚ για την εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ
21:18 Αγρίνιο: Δύο συλλήψεις για καλλιέργεια και διακίνηση κάνναβης
21:14 Αναμενόμενη ήττα για τις γυναίκες του ΝΟΠ
21:10 Αχαΐα -Σπάτα: Συγκλονίζει ο 25χρονος θείος του 4χρονου, «μακάρι να ήμουν εγώ»
21:00 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Τι σχεδιάζεται για την τελετή έναρξης – Μήνυμα χαράς και εξωστρέφειας
20:54 Εξαγορά ΕΧΑΕ από την Euronext – Πιερρακάκης: Ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία
20:46 Συρία: «Σοβαρή παραβίαση κυριαρχίας» η επίσκεψη Νετανιάχου στα Υψίπεδα του Γκολάν
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19 11 2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ