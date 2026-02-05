Τον ήθελε ο Παναθηναϊκός, αλλά μένει ΝΒΑ και γίνεται συμπαίκτης του Αντετοκούνμπο!

Ο Νάιτζελ Χέις- Ντέιβις θα συνεχίζει την καριέρα του στους Μπακς

05 Φεβ. 2026 19:41
Γράφτηκε ότι τον ήθελε ο Παναθηναϊκός, αλλά ο πρωταθλητής Ευρώπης και MVP πέρυσι της Euroleague με τη Φενερμπαχτσέ, Νάιτζελ Χέις- Ντέιβις θα συνεχίζει την καριέρα του στους Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Αμερικανός ξεκίνησε τη σεζόν στους Φοίνιξ Σανς στους οποίους δεν πήρε χρόνο συμμετοχής και πλέον θα είναι συμπαίκτης με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Οι Μπακς δεν έχουν τελειώσει τις κινήσεις τους και μέσα στις επόμενες ώρες, μέχρι το deadline, θα προσπαθήσουν να φρεσκάρουν ακόμη περισσότερο το ρόστερ τους με στόχο να πείσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ότι το παρόν και το μέλλον του είναι στο Μιλγουόκι.

Η ανταλλαγή με τους Σανς είχε μέσα τον Κόουλ Άντονι και τον Αμίρ Κόφι, ενώ από την ομάδα της Αριζόνα στους Μπακς πήγε ο Νικ Ρίτσαρντς.

