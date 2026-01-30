«Τώρα είναι η στιγμή να τελειώσουμε με τον ιο», σαφές μήνυμα του Περιφερειάρχη στη σύσκεψη για την ευλογιά

Σαφές μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση εστάλη κατά τη διάρκεια της χθεσινής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια για την ευλογιά, ότι τώρα είναι η κρίσιμη χρονική στιγμή για την αυστηροποίηση των μέτρων, ώστε μέχρι το Πάσχα να μην υπάρχει κανένα κρούσμα.

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του περιφερειακού συμβουλίου, παρουσία του περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριου Φαρμάκη, του αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης, Ανδρέα Φίλια, και του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Κωνσταντίνου Μήλιου. Κατά τη διάρκειά της αναλύθηκαν τα δεδομένα και τονίστηκε η ανάγκη πλήρους συστράτευσης όλων των εμπλεκομένων φορέων, προκειμένου να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά η νόσος.

ΦΑΡΜΑΚΗΣ

Στην εισήγησή του, ο κ. Φαρμάκης εξήρε την υπερπροσπάθεια που καταβάλλουν τα στελέχη της Περιφέρειας και των αρμόδιων υπηρεσιών, επισημαίνοντας ότι εργάζονται με «διάθεση αυτοθυσίας και πραγματικής προσφοράς» για την αντιμετώπιση της επιδημιολογικής κατάστασης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην επιστημονική και επιχειρησιακή επάρκεια των κτηνιατρικών υπηρεσιών, τονίζοντας ωστόσο ότι, παρά τη μεγάλη πρόοδο, ο στόχος της πλήρους εκρίζωσης της νόσου δεν έχει ακόμη επιτευχθεί. Οπως υπογράμμισε, η εκρίζωση της ευλογιάς αποτελεί εθνική στρατηγική, σύμφωνα με τις οδηγίες της επιστημονικής κοινότητας, καθώς πρόκειται για μια νόσο που πλήττει άμεσα το ζωικό κεφάλαιο, δοκιμάζει την τοπική οικονομία και δημιουργεί έντονη ανησυχία για το μέλλον μιας κατεξοχήν αγροδιατροφικής Περιφέρειας, όπως η Δυτική Ελλάδα. Κλείνοντας, χαρακτήρισε την παρούσα περίοδο ως «παράθυρο ευκαιρίας», καθώς τα κρούσματα βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, λίγο πριν από την αυξημένη κινητικότητα του Πάσχα. «Ή τώρα ή ποτέ» σημείωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι ο αγώνας αυτός δίνεται για να διασωθεί το μέλλον των κτηνοτρόφων.

ΦΙΛΙΑΣ

Στη συνέχεια, ο Ανδρέας Φίλιας επεσήμανε ότι η ευλογιά πλήττει άμεσα το ζωικό κεφάλαιο, γεγονός που καθιστά επιτακτική τη διαφύλαξη και τη διατήρηση της κτηνοτροφίας. Οπως ανέφερε, παρότι η κατάσταση βρίσκεται σε καλό επίπεδο, στο παρελθόν έχει αποδειχθεί πόσο εύκολα μπορεί να υπάρξει ραγδαία επιδείνωση.

«Η νόσος δεν μεταδίδεται μόνο μεταξύ γειτονικών μονάδων, αλλά μπορεί να εμφανιστεί και αρκετά χιλιόμετρα μακριά. Για μεγάλο χρονικό διάστημα είχαμε κρούσματα στο Κουρτέσι και ξαφνικά, μετά από λίγες ημέρες, εμφανίστηκε κρούσμα στο Επιτάλιο, γεγονός που καταδεικνύει ότι με κάποιον τρόπο ο ιός μεταφέρθηκε» σημείωσε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, τόνισε ότι η νόσος θα πρέπει να έχει εκριζωθεί πριν από το Πάσχα που παραδοσιακά καταγράφεται κινητηκότητα. «Για να σταματήσουμε τη μετάδοση, που προέρχεται κυρίως από παράνομες μετακινήσεις, χρειαζόμαστε τη συνδρομή των σωμάτων ασφαλείας. Τώρα είναι η στιγμή να δράσουμε» ανέφερε.

Ο κ. Φίλιας δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο ζήτημα της ανασύστασης του ζωικού κεφαλαίου, το οποίο απασχολεί έντονα τους κτηνοτρόφους, επισημαίνοντας ότι η Περιφέρεια ενδιαφέρεται ουσιαστικά για το θέμα.

Κλείνοντας τη σύσκεψη, ο Κωνσταντίνος Μήλιος παρουσίασε τεχνικά στοιχεία για την κατάσταση στην περιοχή.

«Την τρέχουσα εβδομάδα καταγράφηκαν μόλις πέντε κρούσματα σε ολόκληρη την Περιφέρεια, γεγονός που μας φέρνει στα χαμηλότερα επίπεδα. Ωστόσο, ο ιός είναι ανθεκτικός και πρέπει να εξαλειφθεί πλήρως», ανέφερε.

Οπως πρόσθεσε, η προσπάθεια που έχει γίνει μέχρι σήμερα είναι τεράστια, με την Περιφέρεια να βρίσκεται πολύ κοντά στην πλήρη εξάλειψη της νόσου. «Εχουμε φτάσει στο 99%, όμως πρέπει να ολοκληρώσουμε και το τελευταίο 1%, ώστε να πετύχουμε το τελικό αποτέλεσμα. Ο επόμενος μήνας είναι κρίσιμος» υπογράμμισε.

Ακολούθως, αναφέρθηκε στα μέτρα που θα ληφθούν και περιλαμβάνουν:

-Υποχρεωτική απολύμανση σε όλους τους σταθμούς απολύμανσης για κάθε μετακίνηση κοπαδιών

-Αυστηρούς ελέγχους στα πρόβατα κατά τη μεταφορά προς και από τα σφαγεία

-Εντατικοποιημένους ελέγχους από τα σώματα ασφαλείας σε σημεία όπου έχει διαπιστωθεί ότι πραγματοποιούνται παράνομες μετακινήσεις ζώων

Στη σύσκεψη συμμετείχαν εκπρόσωποι της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος, της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, καθώς και των φορέων ΕΛΓΟ και ΕΦΕΤ, όπως επίσης στελέχη της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.

