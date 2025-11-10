Τώρα οι «τελικοί» για τους άνδρες του ΝΟΠ

Βελτιωμένη ήταν η εικόνα της ανδρικής ομάδας πόλο του ΝΟΠ η οποία έχασε εκτός έδρας, με 20-7 από την Βουλιαγμένη, για την 6η αγωνιστική της Α1 Εθνικής και παραμένει ουραγός με 1 βαθμό.

Το θετικό είναι ότι η ομάδα-που έπαιξε χωρίς τους Σταμέλο και Παπαδημητρίου- ήταν πιο ανταγωνιστική σε σχέση με τον πρόσφατο αγώνα Κυπέλλου, κάτι που σημαίνει ό,τι βοήθησαν και τα φιλικά που έδωσε η ομάδα στην Αθήνα τις προηγούμενες μέρες.

Στα συν οτι σκόραρε το πρώτο του γκολ φέτος ο νεαρός Χριστοδουλόπουλος και πήραν χρόνο αρκετοί «μικροί».

Πλέον η ομάδα του Λεμπέση στρέφει την προσοχή της στους δυο τελικούς που έρχονται και θα σημαίνουν πολλά για την παραμονή. Ο πρώτος «τελικός» είναι το Σάββατο εντός έδρας με την Χίο και στη συνέχεια εκτός έδρας με τα Χανιά.

