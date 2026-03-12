Σεισμός αισθητός στην Πάτρα, ποιο το επίκεντρο

Σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στις 12.15 το μεσημέρι της Πέμπτης στην Πάτρα, αλλά και σε άλλες περιοχές της Αχαΐας, με πολλούς πολίτες να αντιλαμβάνονται καθαρά την κίνηση και να αναζητούν άμεσα πληροφορίες για το επίκεντρο και το μέγεθος του σεισμού. Το γεγονός καταγράφηκε περίπου στις 12.14 μ.μ. ώρα Ελλάδας από διεθνείς και ελληνικές σεισμολογικές καταγραφές.

Σύμφωνα με τα πρώτα διαθέσιμα στοιχεία, το επίκεντρο εντοπίζεται στην ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας. Η προκαταρκτική εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου ανέφερε σεισμό 4,8 Ρίχτερ με επίκεντρο 12 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά του Ανθηρού Καρδίτσας, ενώ από το Εργαστήριο Σεισμολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών η αρχική εικόνα έκανε λόγο για επίκεντρο 35,6 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά της Καρδίτσας και εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων. Το Volcanodiscovery, σε επίσης πρώιμη αποτύπωση του ίδιου συμβάντος, κατέγραψε τη δόνηση ως περίπου 5,2 Ρίχτερ, 39 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των Τρικάλων.

Οι αποκλίσεις αυτές θεωρούνται συνήθεις στα πρώτα λεπτά μετά από έναν σεισμό, καθώς οι αρχικές λύσεις αναθεωρούνται όσο συγκεντρώνονται περισσότερα δεδομένα από τα σεισμολογικά δίκτυα. Για αυτό και το τελικό μέγεθος, το ακριβές επίκεντρο και το εστιακό βάθος αναμένεται να αποσαφηνιστούν με νεότερες ανακοινώσεις των αρμόδιων φορέων.

Μέχρι στιγμής, η δόνηση καταγράφεται ως αισθητή σε αρκετές περιοχές πέρα από τη Θεσσαλία, μεταξύ αυτών και η Πάτρα, χωρίς να υπάρχουν στο παρόν στάδιο πληροφορίες για προβλήματα ή ζημιές στην Αχαΐα.

