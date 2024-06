Τορόντο: Πυρκαγιά κατέστρεψε ιστορική εκκλησία με σπάνιες τοιχογραφίες ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Πυρκαγιά που ξέσπασε σε εκκλησία του Τορόντο κατέστρεψε έναν ιστορικό χώρο και σπάνιες τοιχογραφίες από αναγνωρισμένη ομάδα Καναδών καλλιτεχνών.

Τα συνεργεία της πυροσβεστικής έσπευσαν την Κυριακή να θέσουν υπό έλεγχο πυρκαγιά που ξέσπασε στην Αγγλικανική εκκλησία της Αγίας Άννας, μια εθνική ιστορική τοποθεσία στη γειτονιά της Μικρής Πορτογαλίας στην καναδική πόλη.

«Το κτίριο έχει καταστραφεί ολοσχερώς όπως και όλα τα έργα τέχνης» είπε στις πρώτες του δηλώσεις στους δημοσιογράφους ο Τζιμ Τζέσοπ, αναπληρωτής αρχηγός της πυροσβεστικής, προσθέτοντας ότι είναι «πολύ νωρίς» για να προσδιοριστεί η αιτία της πυρκαγιάς.

Ανάμεσα στα έργα στο εσωτερικό της εκκλησίας υπήρχαν 20 που απεικόνιζαν τη ζωή του Ιησού και δημιουργήθηκαν από την Ομάδα των Επτά, αναγνωρισμένο όμιλο Καναδών ιμπρεσιονιστών ζωγράφων.

Στην ομάδα οφείλεται η δραματική αναμόρφωση του τρόπου με τον οποίο οι Καναδοί κατανόησαν και αντιλήφθηκαν την τεράστια άγρια φύση της χώρας. Τις τελευταίες δεκαετίες τα έργα των μελών της έχουν γίνει από τα πιο περιζήτητα στη χώρα. Η ομάδα των Επτά έφτασε στο δημιουργικό της ζενίθ τη δεκαετία του 1920.

The loss of St. Anne’s Anglican Church is devastating. Our #HTplaque at its entrance noted its architectural & artistic significance to #TOheritage. A featured stop on our fall bus tour, the church displayed the only-known ecclesiastical works by Group of Seven members inside. pic.twitter.com/Q4yrsEaV6G

— Heritage Toronto (@heritagetoronto) June 10, 2024