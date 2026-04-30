Tότε θα γίνει ο τελικός του Κυπέλλου Ερασιτεχνών

Την Κυριακή 10 Μαΐου θα διεξαχθεί τελικά ο τελικός του Κυπέλλου Ερασιτεχνών ανάμεσα στη Θύελλα Πατρών και τον Παναιγιάλειο.

Αυτό αποφασίστηκε από την ΕΠΣ Αχαΐας και τους εκπροσώπους των δύο ομάδων στη συνάντηση που είχαν, ενώ το παιχνίδι θα ξεκινήσει στις 19.00.

Ενα από τα υποψήφια γήπεδα για να φιλοξενήσει το μεγάλο παιχνίδι είναι το Παμπελοποννησιακό, όμως ακόμα δεν είναι οριστικό.

