Τότε θα πληρωθούν οι συντάξεις Απριλίου, αναλυτικά οι ημερομηνίες

Τι ανακοίνωσε ο e-ΕΦΚΑ

Συντάξεις
10 Μαρ. 2026 22:55
Pelop News

Ο e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε τις ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων του Απριλίου 2026.

Η λίστα Forbes για το 2026 και που βρίσκονται οι Έλληνες δισεκατομμυριούχοι

Συγκεκριμένα, οι ημερομηνίες πληρωμής ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Την Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ), οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (μισθωτών και μη μισθωτών από 1.1.2017 και έπειτα) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).

Την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026 θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καθώς και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:23 Πώς να προλάβετε τις αλλεργίες της άνοιξης, η λήψη προληπτικών μέτρων
23:03 Ανείπωτη τραγωδία: 27χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του ΙΧ, ανέβηκε σε πεζοδρόμιο και σκότωσε 25χρονο, ΒΙΝΤΕΟ
22:55 Τότε θα πληρωθούν οι συντάξεις Απριλίου, αναλυτικά οι ημερομηνίες
22:46 Πολλά τα λεφτά στο Τζόκερ, οι τυχεροί αριθμοί
22:45 Αντεπίθεση της μικρής οθόνης με Eurovision, Μουντιάλ, Ρουβά, Μπέζο, Ντενίση και Μακρυπούλια
22:39 Αυτοψία Νικολακόπουλου σε Ωλένη και Γούμερο, έρχεται στον Πύργο ο Κατσαφάδος
22:35 Μπορείς μόνο με 2.000 φορητές τουαλέτες να γίνεις εκατομμυριούχος; Η απάντηση είναι ναι!
22:30 Τραμπ σε Ιράν: Αν βάλατε νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, οι στρατιωτικές συνέπειες θα είναι πρωτόγνωρες
22:20 Κινηματογραφική απόδραση: Από τις σκάλες το έσκασαν από τους φρουρούς οι παίκτριες της εθνικής ποδοσφαίρου του Ιράν, ΒΙΝΤΕΟ
22:10 Τεχεράνη: Νέες εκρήξεις, άγνωστο ποιοι ήταν οι στόχοι
22:00 ALCO: Δένδιας, Πιερρακάκης και Γεωργιάδης οι πιο επιτυχημένοι υπουργοί
21:50 «Η Ουάσιγκτον ζήτησε από το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν»
21:40 Ρωσία: Έξι νεκροί και 37 τραυματίες από την ουκρανική πυραυλική επίθεση στην περιοχή Μπριάνσκ, ΒΙΝΤΕΟ
21:30 Αποκάλυψη Reuters: Περίπου 140 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν τραυματιστεί στον πόλεμο με το Ιράν
21:20 Ένα σούπερ-τάνκερ πέρασε από το Ορμούζ μεταφέροντας ιρανικό πετρέλαιο στην Κίνα
21:10 Λευκός Οίκος: Το αμερικανικό ναυτικό δεν έχει συνοδεύσει πλοίο μέσω του στενού του Ορμούζ
21:00 Μητσοτάκης: Πρότεινε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας
20:50 Παρθενάκης στον peloponnisos FM: «Το μπάσκετ της Θεσσαλονίκης βρήκε την χαμένη αίγλη»
20:40 «Ήρθε κάποιος, ο οποίος πήγε να μου επιτεθεί σεξουαλικά. Έπεσα στην ώρα που κάνουν την προσευχή τους», μαρτυρία Μοιραράκη για το ταξίδι στο Ιράν
20:29 Ο Προμηθέας 2014 νίκησε τον ΝΟ Σαρωνίδας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ