Τότε ξεκινούν τα play-out για τις γυναίκες του ΝΟΠ

Με την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος της Waterpolo League Γυναικών, οι 8 από τις 12 ομάδες ετοιμάζονται να μπουν στις μάχες των play out και των play off.

Η αγωνιστική περίοδος ολοκληρώθηκε για την 7η (Πανιώνιος) και 8η (ΝΟ Χανίων) ομάδα που δεν συμμετέχουν στα PLAY-OFF/ PLAY-OUT και κατατάσσονται με βάση την βαθμολογία της Α΄ Φάσης.

Επίσης, ο Ολυμπιακός που κατέλαβε την 1η θέση και ο ΝΟ Βουλιαγμένης που κατέλαβε τη 2η, θα περιμένουν τους αντιπάλους τους στην ημιτελική φάση.

Από εκεί και πέρα με βάση την προκήρυξη (Οι ημερομηνίες των PLAY-OUT/PLAY-OFF είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να τροποποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες των Πρωταθλημάτων):

Οι αγώνες απαιτούν 2 νίκες σε έως 3 αγώνες εκτός από τους αγώνες για την ανάδειξη του Πρωταθλητή «2025-2026» που απαιτούν 3 νίκες σε έως 5 αγώνες. Ο 1ος αγώνας διεξάγεται στην έδρα του ανώτερου βαθμολογικά, κατά την διάρκεια της Α΄ Φάσης και η σειρά των αγώνων συνεχίζεται εναλλάξ. Σε περίπτωση ισοπαλίας, ακολουθείται η διαδικασία των πέναλτι.

PLAY-OUT

Για την αγωνιστική περίοδο «2025-26» υποβιβάζονται 2 ομάδες.

Οι ηττημένοι των αγώνων Α1 και Α2 κατατάσσονται στην 11η και 12η θέση και υποβιβάζονται στην Α2 Εθνική Κατηγορία Γυναικών «2026-27».

Οι νικητές των αγώνων Α1 και Α2 κατατάσσονται στην 9η και 10η θέση με βάση τη βαθμολογία τους στην Α΄ Φάση.

Α1 αγώνες / 9ος ΝΕ Πατρών – 12ος ΝΟ Ρεθύμνου

Α2 αγώνες / 10ος ΓΣ Ηλιούπολης– 11ος ΝΟ Πατρών

▪ 1ος αγώνας PLAY-OUT / Σάββατο 09/05/2026

▪ 2ος αγώνας PLAY-OUT / Tετάρτη 13/05/2026

▪ 3ος αγώνας PLAY-OUT / Σάββατο 16/05/2026

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



