«Του χρωστάω πολλά ως άνθρωπος και ως κινηματογραφιστής», ο Σωτήρης Τσαφούλιας για Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη

27 Ιαν. 2026 23:21
Pelop News

Αδελφό και γούρι αποκάλεσε τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη ο Σωτήρης Τσαφούλιας. Ο σκηνοθέτης που έχει συνεργαστεί με τον ηθοποιό εξήγησε ότι ήταν ο πρώτος φίλος που έκανε στον χώρο, ενώ πλέον η σχέση τους έχει εξελιχθεί σε κάτι παραπάνω από φιλία. Σε εκείνον, όπως τόνισε, χρωστάει πολλά ως δημιουργός, αλλά και ως άνθρωπος.

«Ο Πυγμαλίων είναι το γούρι μου, είναι ο πρώτος φίλος που έκανα σε αυτή τη δουλειά και έμεινε και έγινε κάτι πολύ περισσότερο από φίλος. Είναι ο άνθρωπος που με βοήθησε πώς να σκέφτομαι κα να προσεγγίζω τα πράγματα. Του χρωστάω πολλά και ως άνθρωπος και ως κινηματογραφιστής», είπε στην κάμερα της εκπομπής Buongiorno, με τις δηλώσεις του να προβάλλονται την Τρίτη 27 Ιανουαρίου.

Αναφερόμενος στην παρουσία του στην πρεμιέρα της παράστασης «Ο Φονιάς» που σκηνοθετεί ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, τον αποκάλεσε αδερφό του και επαίνεσε τόσο το σκηνοθετικό όσο και το υποκριτικό του ταλέντο. «Είμαι εδώ για να στηρίξω τον αδερφό μου, τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, που είναι εγγύηση σε ότι κάνει, είτε σαν ερμηνευτής, είτε σαν δημιουργός», σημείωσε.

