Τούμπα: Σύλληψη 14χρονου δικυκλιστή μετά από επικίνδυνη καταδίωξη

Επεισοδιακή εξελίχθηκε η σύλληψη ενός 14χρονου δικυκλιστή στην περιοχή της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη, το πρωί της Τετάρτης 24 Δεκεμβρίου 2025.

Όπως αναφέρει η Αστυνομία, ο ανήλικος, προκειμένου να αποφύγει αστυνομικό έλεγχο, ανέπτυξε υψηλή ταχύτητα και πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς σε δρόμους της περιοχής. Κατά τη διαδικασία δέσμευσής του, φέρεται να προέβαλε σθεναρή αντίσταση.

Σε βάρος του 14χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της επικίνδυνης οδήγησης και της βίας κατά υπαλλήλων (αντίσταση κατά της αρχής). Παράλληλα, του επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα για σοβαρές παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και η μητέρα του ανηλίκου, η οποία κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η υπόθεση διερευνάται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης.

