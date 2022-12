Τουλάχιστον 55 είναι οι νεκροί από την κακοκαιρία των τελευταίων 45 ετών που σάρωσε τις ΗΠΑ

Τραγικό θάνατο βρήκα τουλάχιστον 25 άνθρωποι στην κομητεία Ίρι, στη δυτική Νέα Υόρκη, που έχει παραλύσει από τα χιόνια. Κάποιοι από αυτούς πέθαναν εγκλωβισμένοι στα αυτοκίνητά τους, άλλοι βρέθηκαν νεκροί στους δρόμους ή υπέστησαν καρδιακή προσβολή ενώ προσπαθούσαν να καθαρίσουν τα χιόνια από την αυλή τους.

Η παγοθύελλα αυτή θεωρείται η χειρότερη των τελευταίων 45 ετών. Η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκουλ σχολίασε ότι θα μείνει στην ιστορία ως «Η Θύελλα του ‘22», μετά από εκείνη του 1977 που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους σχεδόν 30 άνθρωποι.

«Η ομάδα διάσωσης έσωζε διασώστες… ήταν τόσο φρικτό», δήλωσε την Κυριακή ο Μαρκ Πόλονκαρζ, στέλεχος της κομητείας Έρι. «Όταν πρέπει να σωθούν οι διασώστες, δεν είμαι σίγουρος τι άλλο θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει», ανέφερε στον Guardian.

Δύο άνθρωποι πέθαναν επίσης στα σπίτια τους στο προάστιο Cheektowaga του Μπάφαλο, όταν τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης δεν μπόρεσαν να τους εντοπίσουν εγκαίρως για να τους περιθάλψουν. Άλλοι άνθρωποι παγιδεύτηκαν στα αυτοκίνητά τους για περισσότερες από δύο ημέρες, καθώς ο κρύος αέρας της Αρκτικής που κινούνταν ανατολικά πάνω από τις Μεγάλες Λίμνες προκάλεσε τεράστιες ποσότητες βροχοπτώσεων.

«Αυτός είναι ένας πόλεμος με τη Μητέρα Φύση», είπε η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χότσουλ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου . «Αυτή θα μείνει στην ιστορία ως η πιο καταστροφική καταιγίδα στη μακρόχρονη ιστορία του Μπάφαλο, καθώς έχει δώσει πολλές μάχες, πολλές, πολλές μεγάλες καταιγίδες».

