Τουλάχιστον δύο νεκροί στην Πορτογαλία από την καταιγίδα Kristin

Σοβαρά προβλήματα και τον θάνατο τουλάχιστον δύο ανθρώπων προκάλεσαν οι έντονες βροχοπτώσεις και οι ισχυροί άνεμοι που έπληξαν την Πορτογαλία κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης. Τα φαινόμενα ήταν ιδιαίτερα έντονα στην ευρύτερη περιοχή της Λισαβόνας και στο κεντρικό τμήμα της χώρας.

Το πέρασμα της καταιγίδας Kristin συνοδεύτηκε από ισχυρές βροχές και ριπές ανέμου που έφτασαν έως και τα 150 χιλιόμετρα την ώρα, προκαλώντας πτώσεις δέντρων, πλημμύρες και κατολισθήσεις. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης επενέβησαν σε περίπου 1.500 περιστατικά από τα μεσάνυχτα έως τις 8:00 το πρωί, τοπική ώρα.

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στη Βίλα Φράνκα ντε Σίρα, στα περίχωρα της Λισαβόνας, όταν δέντρο που ξεριζώθηκε από τον άνεμο έπεσε πάνω στο αυτοκίνητο που οδηγούσε. Δεύτερος θάνατος καταγράφηκε στο Μόντε Ρεάλ, στην περιοχή της Λεϊρία, όταν μεταλλική κατασκευή κατέρρευσε λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών.

Η πορτογαλική κυβέρνηση, σε επίσημη ανακοίνωσή της, χαρακτήρισε την καταιγίδα «ακραίο κλιματικό γεγονός», επισημαίνοντας τις σημαντικές ζημιές που προκλήθηκαν σε πολλά σημεία της επικράτειας. Τις πρώτες πρωινές ώρες, έως και 850.000 νοικοκυριά και θεσμοί έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Παράλληλα, αρκετοί οδικοί άξονες παραμένουν κλειστοί ή λειτουργούν με περιορισμούς, μεταξύ των οποίων και ο κύριος αυτοκινητόδρομος που συνδέει τη Λισαβόνα με το βόρειο τμήμα της χώρας. Προβλήματα καταγράφονται και στη σιδηροδρομική κυκλοφορία, ενώ αρκετοί δήμοι αποφάσισαν να παραμείνουν κλειστά τα σχολεία. Στη Φιγκεϊρά ντα Φοζ, στις ακτές της κεντρικής Πορτογαλίας, οι ισχυροί άνεμοι παρέσυραν ακόμη και έναν τεράστιο τροχό λούνα παρκ.

Η Πορτογαλία πλήττεται τις τελευταίες ημέρες από διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας. Το περασμένο Σαββατοκύριακο είχε ήδη καταγραφεί ένας ακόμη θάνατος, όταν άνδρας παρασύρθηκε από ορμητικά νερά στην προσπάθειά του να διασχίσει με αυτοκίνητο έναν μικρό ποταμό.

Η καταιγίδα Kristin συνέχισε την πορεία της ανατολικά και έφτασε σήμερα το πρωί στην Ισπανία, η οποία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τις συνέπειες της προηγούμενης καταιγίδας Joseph. Στην παράκτια πόλη Τορεμολίνος, ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν την πτώση δέντρου, με αποτέλεσμα τον θάνατο μίας γυναίκας.

Σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, περισσότεροι από 160 δρόμοι σε ολόκληρη τη χώρα επηρεάστηκαν από χιονοπτώσεις, μεταξύ των οποίων 27 αυτοκινητόδρομοι του βασικού δικτύου. Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET προειδοποίησε για πολύ ισχυρούς ανέμους, με ριπές που ενδέχεται να φτάσουν ένταση τυφώνα, ενώ στις περιοχές της νότιας περιφέρειας Αλμερία εκδόθηκε κόκκινος συναγερμός.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



