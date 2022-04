Τουρισμός: Εκρηκτική άνοδος στις κρατήσεις για φέτος το καλοκαίρι – 232% στα Airbnb

Ξεπερνούν ακόμα και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις που αναμένονταν για φέτος το καλοκαίρι οι κρατήσεις σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης, με τους τουρίστες να προτιμούν τη λύση τύπου Αirbnb ως αποτέλεσμα των υγειονομικών συνθηκών, αλλά και της γενικότερης αύξησης του κόστους ζωής.

H σύγκριση με την περσινή χρονιά δείχνει ότι οι κρατήσεις στην Ελλάδα για το διάστημα Ιουνίου – Σεπτεμβρίου καταγράφουν άνοδο 232% σύμφωνα με στοιχεία της AirDNA.

Τα δεδομένα αυτά κατατάσσουν την Ελλάδα στη λίστα των 20 κορυφαίων προορισμών στην Ευρώπη. Παράλληλα, βλέπουμε και τάσεις που πρόκειται να κυριαρχήσουν φέτος, όπως εκείνη των οδικών ταξιδιών (road trips).

Ειδικότερα, από αρχές Ιουνίου έως και το τέλος Σεπτεμβρίου, οι κρατήσεις για Airbnb καταγράφουν αύξηση 232% σε σχέση με την περσινή χρονιά και 7% με τις κρατήσεις του 2019. Τη μεγαλύτερη αύξηση σημειώνει η Σαντορίνη με 552%, η Αθήνα με 429% και η Κέρκυρα με 317%.

