Τουριστικό σκάφος βυθίστηκε στη Λευκάδα

Μεγάλη κινητοποίηση των Αρχών στη Λευκάδα, για τουριστικό σκάφος που τελικά βυθίστηκε.

17 Σεπ. 2025 8:50
Pelop News

Κινητοποίηση Λιμενικού και Πυροσβεστικής τα ξημερώματα Τετάρτη 17/09/2025, στο λιμάνι Σύβοτα στη Λευκάδα, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε επαγγελματικό τουριστικό σκάφος αναψυχής με ελληνική σημαία.

Η φωτιά, που εκδηλώθηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, προκάλεσε τη βύθιση του σκάφους, χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, στο σημείο έσπευσαν περιπολικό σκάφος του Λιμενικού και κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία ανέλαβαν την επιχείρηση κατάσβεσης και την ασφάλιση της περιοχής. Στο σκάφος δεν υπήρχαν επιβαίνοντες τη στιγμή της εκδήλωσης της φωτιάς.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα αίτια του περιστατικού, ενώ έχουν ληφθεί μέτρα για την αποφυγή θαλάσσιας ρύπανσης στην περιοχή.
