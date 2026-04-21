Νέα επίθεση κατά της Ελλάδας εξαπέλυσε η Τουρκία, με το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών να χαρακτηρίζει «άκυρους» τους χάρτες που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Διεύθυνσης Ελέγχου Αλιείας και αφορούν περιορισμούς στην αλιεία για περιβαλλοντικούς λόγους. Στην επίσημη τουρκική αντίδραση γίνεται λόγος για χάρτες που «σχεδιάζουν ανύπαρκτα και φανταστικά θαλάσσια σύνορα» ανάμεσα στις δύο χώρες στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ η Άγκυρα υποστηρίζει ότι παραβιάζονται τουρκικές θαλάσσιες δικαιοδοσίες.

Σύμφωνα με την τουρκική ανακοίνωση, η Ελλάδα φέρεται να δημιουργεί ζώνες απαγόρευσης αλιείας σε θαλάσσιες περιοχές όπου, κατά την Άγκυρα, δεν έχει καμία δικαιοδοσία. Η τουρκική πλευρά υποστηρίζει ειδικά ότι περιορισμοί πέραν των 6 ναυτικών μιλίων και σε περιοχές που θεωρεί διεθνή ύδατα δεν έχουν καμία ισχύ για την Τουρκία. Η διατύπωση αυτή δείχνει ότι η Άγκυρα επιλέγει ξανά να συνδέσει τεχνικά ή περιβαλλοντικά ζητήματα με τη βασική διαμάχη για τις θαλάσσιες ζώνες.

Regarding the Restrictions and Maps published on the Official Website of the Fisheries Control Directorate of Greece https://t.co/cZU6FeGreB pic.twitter.com/eEqlEOnKM9 — Turkish MFA (@MFATurkiye) April 21, 2026

Η νέα αυτή αντίδραση δεν έρχεται σε κενό χρόνο. Εντάσσεται σε μια ευρύτερη αλυσίδα εντάσεων που έχουν ήδη προκαλέσει ο ελληνικός θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, αλλά και οι ανακοινώσεις για τα δύο ελληνικά θαλάσσια πάρκα. Το Reuters είχε μεταδώσει ήδη από το 2025 ότι η Αθήνα υπέβαλε το θαλάσσιο χωροταξικό της σχέδιο στην ΕΕ, με την Ελλάδα να ξεκαθαρίζει πως ο σχεδιασμός αφορά την οργάνωση δραστηριοτήτων όπως η αλιεία, ο τουρισμός, η ναυσιπλοΐα και η περιβαλλοντική προστασία και δεν συνιστά οριοθέτηση ΑΟΖ. Η Άγκυρα, ωστόσο, αντέδρασε τότε, υποστηρίζοντας ότι το ελληνικό σχέδιο θίγει περιοχές δικής της δικαιοδοσίας.

Το κλίμα είχε ήδη επιβαρυνθεί περαιτέρω και από την εξαγγελία των ελληνικών θαλάσσιων πάρκων, με το Reuters να έχει καταγράψει ότι η Τουρκία είχε εκφράσει αντιρρήσεις ειδικά για το πάρκο στο Αιγαίο, θεωρώντας ότι μπορεί να αποτελέσει βάση για μονομερείς ελληνικές κινήσεις σε αμφισβητούμενα ύδατα. Η σημερινή αντίδραση της Άγκυρας πατά ακριβώς πάνω σε αυτή τη λογική: κάθε ελληνική διοικητική, περιβαλλοντική ή τεχνική κίνηση που αφορά θαλάσσιες ζώνες παρουσιάζεται από την τουρκική διπλωματία ως δήθεν μονομερής γεωπολιτική πράξη.

Από την ελληνική πλευρά, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε σήμερα ότι εγκρίθηκαν οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες 8Α και 8Β για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000 του Νοτίου Αιγαίου, ανοίγοντας τον δρόμο για το Προεδρικό Διάταγμα που ολοκληρώνει τη θεσμοθέτηση του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Νοτίου Αιγαίου 1 – Νότιες Κυκλάδες. Το ΥΠΕΝ αναφέρει ότι οι μελέτες αυτές ολοκληρώνουν το πλαίσιο προστασίας για το σύνολο των Κυκλάδων, τμήμα των Δωδεκανήσων και ορισμένες νησίδες, καθορίζοντας ζώνες προστασίας, επιτρεπόμενες δραστηριότητες και ειδικά μέτρα διαχείρισης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι στην ελληνική ανακοίνωση αναφέρεται ρητά πως στο πλαίσιο αυτό διατηρούνται και υποστηρίζονται παραδοσιακές χρήσεις, όπως η αλιεία, αλλά υπό όρους και ρυθμίσεις που διασφαλίζουν την προστασία της βιοποικιλότητας και του τοπίου. Με άλλα λόγια, η ελληνική πλευρά παρουσιάζει το μέτρο ως περιβαλλοντικό και διαχειριστικό, όχι ως πράξη οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών. Αυτό είναι και το βασικό πολιτικό υπόβαθρο της σύγκρουσης: η Αθήνα μιλά για ευρωπαϊκές και περιβαλλοντικές υποχρεώσεις, ενώ η Άγκυρα επιλέγει να το μεταφράζει σε διεκδίκηση θαλάσσιου χώρου.

Στην ίδια τουρκική ανακοίνωση, η Άγκυρα επαναφέρει και τη ρητορική της περί «διεθνούς δικαίου, ισότητας και καλής γειτονίας», παραπέμποντας στη Δήλωση των Αθηνών του Δεκεμβρίου 2023. Ωστόσο, στην πράξη, η σημερινή τοποθέτηση δείχνει ότι η Τουρκία συνεχίζει να αμφισβητεί συστηματικά κάθε ελληνική κίνηση που αγγίζει το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ακόμη κι όταν αυτή σχετίζεται με αλιευτικούς ή περιβαλλοντικούς κανόνες.

Η ουσία είναι ότι η Άγκυρα επιχειρεί να ανοίξει νέο μέτωπο πίεσης απέναντι στην Ελλάδα, αυτή τη φορά μέσω των χαρτών για την αλιεία, σε μια περίοδο όπου το ελληνοτουρκικό τοπίο παραμένει εύθραυστο. Η σημερινή αντίδραση συντηρεί το μοτίβο της τουρκικής διπλωματίας: να μετατρέπει κάθε ελληνική ρύθμιση στο θαλάσσιο πεδίο σε αφορμή για αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων και δικαιοδοσιών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



