Τουρκία: Επτά νεκροί μετά από έκρηξη σε εστιατόριο στο Αϊδίνι, ανάμεσά τους τρία παιδιά – ΒΙΝΤΕΟ

Επτά νεκροί και τέσσερις τραυματίες είναι ο πρώτος απολογισμός μετά από έκρηξη σε εστιατόριο στο Αϊδίνι στην Τουρκία.

Σύμφωνα με τα τουρκικά Μέσα, η έκρηξη προκλήθηκε από φιάλη προπανίου.

〰️💥🔗🎦 JUSTIN: 7 people died & 5 people were injured in the explosion. According to the ℹ️’s received, work was being carried out because there was a malfunction in the tube. Explosion occurred during tube replacement. #Emergency | #explosion #AYDIN | pic.twitter.com/9XoRZcGTNv https://t.co/UunlYN7yCO

