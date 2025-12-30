Τουρκία: Μαζικές συλλήψεις μετά τον θάνατο τριών αστυνομικών

Η Αστυνομία συνέλαβε σήμερα Τρίτη 30/12/2025, τουλάχιστον 110 υπόπτους στη διάρκεια επιχείρησης κατά του Ισλαμικού Κράτους, στην Τουρκία.

30 Δεκ. 2025 11:10
Pelop News

Μια ημέρα αφότου σκοτώθηκαν τρεις αστυνομικοί και έξι ένοπλοι σε ανταλλαγή πυροβολισμών στη βορειοδυτική Τουρκία, η Αστυνομία συνέλαβε σήμερα Τρίτη 30/12/2025 110 υπόπτους στη διάρκεια επιχείρησης κατά του Ισλαμικού Κράτους, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του εισαγγελέα στην Κωνσταντινούπολη.

Η αστυνομία πραγματοποίησε οκτάωρη πολιορκία σε κατοικία στην πόλη Γιάλοβα, στη Θάλασσα του Μαρμαρά νότια της Κωνσταντινούπολης, μια εβδομάδα μετά τη σύλληψη περισσότερων από 100 ύποπτων μελών του Ισλαμικού Κράτους που φέρεται ότι συνδέονταν με σχέδια επίθεσης τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά.

Οκτώ αξιωματικοί της αστυνομίας και ένα μέλος των δυνάμεων ασφαλείας τραυματίστηκαν κατά την έφοδο στην κατοικία, η οποία ήταν μια από τις 100 διευθύνσεις και πλέον που στοχοθετήθηκαν χθες από τις αρχές.

Κατά τη σημερινή επιχείρηση η αστυνομία πραγματοποίησε εφόδους σε 114 διευθύνσεις στην Κωνσταντινούπολη και σε δύο ακόμη επαρχίες και συνέλαβε 110 από τους συνολικά 115 υπόπτους που αναζητούσε, αναφέρει η ανακοίνωση του εισαγγελέα που προσθέτει ότι κατασχέθηκαν ψηφιακό υλικό και έγγραφα.

Η Τουρκία έχει αυξήσει τις επιχειρήσεις εναντίον υπόπτων μελών του Ισλαμικού Κράτους αυτή τη χρονιά καθώς η οργάνωση ανασυντάσσεται σε παγκόσμιο επίπεδο.

Την περασμένη εβδομάδα, οι ΗΠΑ επέφεραν πλήγμα εναντίον ενόπλων στη βορειοδυτική Νιγηρία, ενώ δύο ένοπλοι που πραγματοποίησαν επίθεση στη διάρκεια της εβραϊκής γιορτής Χάνουκα, στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ, τον περαμένο μήνα φαίνεται ότι είχαν εμπνευστεί από το Ισλαμικό Κράτος, ανακοίνωσε η αυστραλιανή αστυνομία.

Στις 19 Δεκεμβρίου, ο αμερικανικός στρατός έπληξε δεκάδες στόχους του ΙΚ στη Συρία ως αντίποινα για επίθεση σε αμερικανικό προσωπικό.

Πριν από σχεδόν μια δεκαετία, η τζιχαντιστική αυτή οργάνωση κατηγορήθηκε για μια σειρά επιθέσεων εναντίον πολιτών στην Τουρκία, περιλαμβανομένων ένοπλων επιθέσεων σε νυχτερινό κέντρο στην Κωνσταντινούπολη και στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της πόλης σκοτώνοντας δεκάδες ανθρώπους.

Η Τουρκία ήταν βασικό σημείο διέλευσης για ξένους μαχητές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του Ισλαμικού Κράτους, που εισέρχονταν και εξέρχονταν από τη Συρία κατά τη διάρκεια του πολέμου εκεί.

Η αστυνομία πραγματοποίησε τακτικές επιχειρήσεις εναντίον της οργάνωσης τα επόμενα χρόνια και σημειώθηκαν λίγες επιθέσεις μετά το κύμα βίας μεταξύ 2015-2017.

 

