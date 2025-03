Τουρκία: «Νύχτα δημοκρατίας» από την αντιπολίτευση- Ερντογάν: «Η Τουρκία δεν θα παραδοθεί στον τρόμο του δρόμου»

Στην Τουρκία η αντιπολίτευση κάλεσε την Παρασκευή τους πολίτες να συμμετάσχουν σε μια «νύχτα δημοκρατίας», στη μεγάλη συγκέντρωσή της προς την οποία κατευθύνονταν από νωρίς χιλιάδες άνθρωποι, κυρίως νέοι, για να καταγγείλουν τη σύλληψη του δημάρχου Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου.

Ο αρχηγός του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία, του CHP, διαβεβαίωσε πως 300.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν απόψε στην Κωνσταντινούπολη, μόλις έληξε η νηστεία του Ραμαζανιού, για να στηρίξουν τον δήμαρχο.

Παράλληλα, επεισόδια ξέσπασαν στην Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη, μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών.

Συγκεκριμένα, στην Κωνσταντινούπολη, η αστυνομία έκανε χρήση πλαστικών σφαιρών, σύμφωνα με το AFP. Στη Σμύρνη, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Τουρκίας, οι δυνάμεις της τάξης χρησιμοποίησαν νερό υπό πίεση για να διαλύσουν το πλήθος, μετέδωσαν τα τοπικά τηλεοπτικά κανάλια.

