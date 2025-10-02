Τουρκία: Σεισμός 5 Ρίχτερ στην θάλασσα του Μαρμαρά

Σύμφωνα με έκτακτη ανακοίνωση από την «Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών και Επειγόντων Περιστατικών της Τουρκίας» (AFAD), σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 5 Ρίχτερ ανοιχτά της θάλασσας του Μαρμαρά, με εστιακό βάθος 6,71 χιλιομέτρων.

02 Οκτ. 2025 15:43
Pelop News

Σεισμός σημειώθηκε στην Τουρκία το μεσημέρι της Πέμπτης 02.10.2025, στη θάλασσα του Μαρμαρά, κοντά στην Κωνσταντινούπολη.

Ο σεισμός έγινε αισθητός κυρίως στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και σε γειτονικές επαρχίες.

Το Ινστιτούτο Καντίλλι κατέγραψε τη δόνηση με μέγεθος 5,3 Ρίχτερ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές στην Κωνσταντινούπολη, όμως οι αρχές προειδοποιούν οι κάτοικοι να είναι πολύ προσεκτικοί και να αποφεύγουν κτίρια που ενδέχεται να έχουν υποστεί ζημιές.

Ο καθηγητής Δρ. Σενέρ Ουσουμέζσοι μίλησε στο CNN Türk και ανέφερε: «Στην περιοχή αυτή μπορεί να σημειωθεί παρόμοιος σεισμός. Ο σεισμός δεν έγινε ανοιχτά του Τεκίρνταγ, αλλά στο δυτικό άκρο του βυθίσματος της Σηλυβρίας», είπε ο Ουσουμέζσοι, και πρόσθεσε ότι «Αυτό αποτελεί το μισό από το σενάριο που είχα αναφέρει στις 23 Απριλίου».

Ο Ουσουμέζσοι υπενθύμισε ότι στον σεισμό μεγέθους 6,2 Ρίχτερ της 23ης Απριλίου στο Κιουμπουργκάζ το ρήγμα ήταν μερικό ενώ το τμήμα μήκους 10-15 χιλιομέτρων που βρίσκεται μέσα στο βύθισμα της Σηλυβρίας δεν έχει ακόμη ενεργοποιηθεί. «Στις 23 Απριλίου φώναζα· αυτός ο σεισμός έγινε στο ρήγμα ανάμεσα στη Σηλυβρία και το Μπουγιουκτσεκμετζέ, με μέγεθος 6,2. Όμως το τμήμα του ρήγματος που εκτείνεται μέσα στη θάλασσα, από το βύθισμα της Σηλυβρίας έως την Ερεγλί, δεν είχε σπάσει. Τώρα εκεί συμβαίνουν οι ρηγματώσεις. Δηλαδή, στις 23 Απριλίου πραγματοποιήθηκε η μισή δόνηση· η άλλη μισή δεν έχει συμβεί ακόμη», είπε χαρακτηριστικά.
