Τουρκία: Ξύλο στη Βουλή για στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό ΒΙΝΤΕΟ

Σε πλάνα που κυκλοφορούν στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος του AK πιάστηκαν στα χέρια με βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης

22 Δεκ. 2025 10:42
Pelop News

Αγριος καυγάς ξέσπασε χθες την κοινοβούλιο της Τουρκίας, κατά τη  διάρκεια των συζητήσεων για τον προϋπολογισμό.

Σε πλάνα που κυκλοφορούν στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος του AK πιάστηκαν στα χέρια με βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης CHP (Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα), ακολουθώντας γενικευμένη… σύρραξη.

Όπως αναφέρουν τα τουρκικά μέσα, «μετά την ολοκλήρωση των συζητήσεων για τον προϋπολογισμό του 2026, έλαβε χώρα συζήτηση μεταξύ βουλευτών του CHP και του AK Parti, που κλιμακώθηκε σε φυσική παρέμβαση».


